Eveniment

Nu face asta dacă stai la bloc! Amenda te lasă fără 9.000 de lei

Ana Beatrice
05 nov. 2025, 12:32
Nu face asta dacă stai la bloc! Amenda te lasă fără 9.000 de lei
Sursa Foto: Freepik.com
Românii care locuiesc la bloc trebuie să fie foarte atenți când renovează, deoarece orice lucrare neautorizată poate aduce amenzi uriașe. O simplă modificare fără autorizație, chiar și aparent minoră, poate costa până la 9.000 de lei, potrivit legii în vigoare. Reglementările sunt stricte, mai ales pentru lucrările care pot afecta structura de rezistență sau siguranța celorlalți locatari din imobil.

Ce modificări sunt interzise fără autorizație

Legea interzice categoric orice modificare structurală în apartamente fără obținerea unei autorizații de construcție emise de autoritățile locale. Orice lucrare precum dărâmarea pereților de rezistență, mărirea golurilor pentru uși sau ferestre ori recompartimentarea spațiului necesită aprobare.


Fără această autorizație, proprietarii riscă amenzi usturătoare și pot fi obligați să readucă locuința la forma inițială pe cheltuiala proprie. De asemenea, orice intervenție care compromite stabilitatea blocului sau afectează siguranța și confortul vecinilor este considerată ilegală. Legea protejează structura de rezistență și dreptul fiecărui locatar la un mediu sigur, stabil și conform normelor tehnice.

Este suficientă autorizația sau trebuie și acordul vecinilor

Pe lângă autorizația oficială, proprietarii sunt obligați să obțină acordul scris al vecinilor atunci când lucrările pot afecta spațiile comune. Elemente precum fațada, acoperișul, subsolul, casa scării sau liftul aparțin tuturor locatarilor și nu pot fi modificate unilateral.

Orice intervenție care blochează accesul, schimbă aspectul exterior al blocului sau afectează structura acestuia este strict interzisă fără consimțământ comun. În astfel de cazuri, proprietarii riscă nu doar amenzi considerabile, ci și obligația de a readuce construcția la starea inițială, pe propria cheltuială.

Ce trebuie să facă proprietarii ca să evite amenda

Înainte de a începe orice renovare, proprietarii trebuie să consulte legislația privind autorizarea lucrărilor de construcție și normele urbanistice locale. Este esențial să solicite aprobarea autorităților competente pentru orice intervenție care modifică structura sau afectează stabilitatea imobilului.

Lucrările care influențează spațiile comune sau confortul vecinilor pot fi realizate doar pe baza unor documente legale și avize corespunzătoare. O simplă greșeală, precum dărâmarea unui perete de rezistență fără aviz, poate atrage amenzi uriașe de până la 9.000 de lei. Pe lângă sancțiunile financiare, proprietarii pot primi și obligația de a reface imobilul, conform formei și siguranței inițiale stabilite prin lege.

