Numărul beneficiarilor de pensii speciale, în creștere. Datele CNPP arată că magistrații sunt cei mai privilegiați

Numărul beneficiarilor de pensii speciale, în creștere. Datele CNPP arată că magistrații sunt cei mai privilegiați

Adrian Teampău
15 feb. 2026, 18:07
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Numărul pensionarilor speciali conform CNPP
  2. Alte categorii de pensionari speciali

CNPP, Casa Națională de Pensii Publice, a prezentat situația beneficiarilor de pensii speciale, de serviciu, înregistrată în luna ianuarie 2026. Conform statisticilor oficiale, numărul pensionarilor speciali a crescut.

Numărul pensionarilor speciali conform CNPP

Un număr de 11.858 de beneficiari de pensii de serviciu au fost înregistrați, în ianuarie 2026, în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice. Conform datelor statistice comparative, numărul este mai mare cu 17 persoane, față de luna anterioară, decembrie 2025. Din informațiile centralizate de CNPP, dintre aceștia, 7.863 de beneficiari primesc pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS (contributivitate).

Cei mai mulţi pensionari speciali sunt magistrați, beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor şi judecătorilor. Este vorba despre 5.793 de persoane, din care 2.536 cu pensie din BASS. În cazul acestora s-a înregistrat şi cea mai mare pensie medie de serviciu. Valoarea acesteia ajunge la 25.447 lei, din care 7.532 reprezintă pensia de contributivitate, iar diferența de 22.312 lei provine de la bugetul de stat.

Potrivit Casei Naționale de Pensii, 787 de persoane sunt beneficiare de pensii speciale în baza Legii nr. 216/2015 privind drepturile membrilor Corpului diplomatic şi consular al României. Dintre aceștia, 692 primesc pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS. În cazul lor pensi amedie este de 6.980 de lei, din care 3.017 lei pensie din bugetul de stat.

Numărul pensionarilor speciali la Legea 215/2015, privind statutul funcţionarului parlamentar, era de 870 de persoane. În cazul acestora pensia medie se ridică la 6.237 de lei, din care suma de 3.547 de lei provine de la  bugetul de stat.

Alte categorii de pensionari speciali

Conform datelor prezentate de CNPP, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România beneficiau 1.333 de pensionari. Toți primesc pensii bazate pe contributivitate din BASS. În cazul lor, pensia medie se ridica la 13.100 de lei, din care 8.063 lei sunt suportaţi din bugetul de stat.

Alți beneficiari de pensii speciale sunt funcționarii Curții de Conturi. Există un număr de 685 de persoane beneficiare de pensii speciale, media fiind de 10.419 de lei. Din această valoare, contribuția bugetului de stat este de 2.506 de lei.

De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al Parchetelor beneficiau 2.380 de pensionari. Din total, un număr de 1.964 de persoane primeau pensie bazată pe contributivitate din BASS). Pensia medie în cazul acestor categorii este de 7.140 de lei, din care 4.362 de lei suportaţi din bugetul de stat.

