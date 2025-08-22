B1 Inregistrari!
Eveniment » O femeie de 30 de ani a fost găsită moartă în casă, în condiţii suspecte

O femeie de 30 de ani a fost găsită moartă în casă, în condiţii suspecte

Selen Osmanoglu
22 aug. 2025, 14:26
O femeie de 30 de ani a fost găsită moartă în casă, în condiţii suspecte
Sursa foto: Pixabay / ValynPi14

O femeie de 30 de ani din Ţara Galilor a fost găsită moartă, în condiţii suspecte, joi dimineață, după ce vecinii au alertat autoritățile.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Ce spun localnicii

Ce s-a întâmplat

Condițiile în care femeia a murit sunt suspecte. Alarma a fost dată de vecini, care acum sunt în șoc, conform Observator.

Poliția din Țara Galilor de Sud a anunțat că un bărbat de 37 de ani, cunoscut victimei, a fost arestat sub suspiciunea de crimă.

Anchetatorii au precizat că nu caută alți suspecți. Cu toate acestea, au făcut apel la localnici: cei care pot avea mai multe informaţii despre caz sunt rugaţi să contacteze autoritățile.

„Locuitorii vor observa o prezență sporită a poliției în zonă în timp ce investigăm”, a declarat detectivul Mark O’Shea.

Ce spun localnicii

„Poliția nu ne-a spus nimic. M-au întrebat dacă am văzut ceva, dar nu mă dădusem încă jos din pat când s-a întâmplat. Este puțin alarmant, așa ceva se întâmplă atât de aproape de casa ta. Cred că este prima dată când se întâmplă așa ceva pe aici, din câte îmi amintesc”, a declarat un localnic.

De asemenea, o femeie care locuiește în blocul care este aproape de poliție a povestit că a auzit un țipăt în jurul orei 7:30 dimineața.

Comunitatea locală este încă în șoc după cele întâmplate. Oamenii spun că acest incident este „alarmant”.

