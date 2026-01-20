ANAF a câştigat în instanţă şi cealaltă jumătate a casei pentru care familia Iohannis datorează despăgubiri statului. Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu apel de părțile nemulțumite.

ANAF, victorie împotriva familiei Iohannis

a câştigat, pe fond, la , şi cealaltă jumătate din imobilul pentru care fostul președinte datorează despăgubiri statului român. Potrivit informațiilor prezentate pe portalul instanțelor ANAF a solicitat această decizie pentru a putea întabula imobilul şi cu cealaltă jumătate, în .

„Admite acţiunea formulată de reclamantul STATUL ROMÂN, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, în contradictoriu cu pârâta B.R., având ca obiect constatare nulitate act juridic. Constată nulitatea absolută a Certificatului de moştenitor nr. 7 din 6 februarie 2012, emis de Biroul Notarial ,,Bucşa Radu Gabriel’ şi Asociaţii, în ceea ce priveşte includerea în masa succesorală a imobilului situat în localitatea Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 29, judeţul Sibiu, România, înscris în Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) şi în Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu). Dispune radierea dreptului de proprietate al pârâtei din Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) şi a dreptului de proprietate al pârâtei din Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu). Dispune intabularea dreptului de proprietate al reclamantului cu cota de 32.459/43.100 asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) şi cu cota de 1/1 asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu), cu titlu de moştenire. Obligă pe pârâtă să lase reclamantului în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul mai sus menţionat”, se arată în minuta publicată pe site-ul Tribunalului Sibiu.

Decizia judecătorilor sibieni poate fi atacată cu apel, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Statul român se judecă cu familia Iohannis

Statul Român, prin direcția regională a ANAF Braşov, a atacat cu apel în decembrie 2025, o altă decizie a Tribunalului Sibiu. Este vorba despre hotărârea prin care a fost respinsă pe bunurilor familiei Iohannis, în vederea recuperării sumelor datorate către stat. Dosarul va fi soluționat de o instanță de judecată a Curţii de Apel Alba.

Autoritățile române au solicitat în instanță ca fostul președinte să fie obligat să plătească despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

„Statul Român, prin DGRFP Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea unui fost preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil”, transmitea Fiscul într-un comunicat.

În cadrul acestui proces, Fiscul a solicitat instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor familiei Iohannis, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului.