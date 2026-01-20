ANAF a câştigat în instanţă şi cealaltă jumătate a casei pentru care familia Iohannis datorează despăgubiri statului. Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu apel de părțile nemulțumite.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu a câştigat, pe fond, la Tribunalul din Sibiu, şi cealaltă jumătate din imobilul pentru care fostul președinte datorează despăgubiri statului român. Potrivit informațiilor prezentate pe portalul instanțelor ANAF a solicitat această decizie pentru a putea întabula imobilul şi cu cealaltă jumătate, în proprietatea statului.
„Admite acţiunea formulată de reclamantul STATUL ROMÂN, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, în contradictoriu cu pârâta B.R., având ca obiect constatare nulitate act juridic. Constată nulitatea absolută a Certificatului de moştenitor nr. 7 din 6 februarie 2012, emis de Biroul Notarial ,,Bucşa Radu Gabriel’ şi Asociaţii, în ceea ce priveşte includerea în masa succesorală a imobilului situat în localitatea Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 29, judeţul Sibiu, România, înscris în Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) şi în Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu).
Dispune radierea dreptului de proprietate al pârâtei din Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) şi a dreptului de proprietate al pârâtei din Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu). Dispune intabularea dreptului de proprietate al reclamantului cu cota de 32.459/43.100 asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) şi cu cota de 1/1 asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu), cu titlu de moştenire. Obligă pe pârâtă să lase reclamantului în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul mai sus menţionat”, se arată în minuta publicată pe site-ul Tribunalului Sibiu.
Decizia judecătorilor sibieni poate fi atacată cu apel, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Statul Român, prin direcția regională a ANAF Braşov, a atacat cu apel în decembrie 2025, o altă decizie a Tribunalului Sibiu. Este vorba despre hotărârea prin care a fost respinsă cererea de instituire a sechestrului asigurător pe bunurilor familiei Iohannis, în vederea recuperării sumelor datorate către stat. Dosarul va fi soluționat de o instanță de judecată a Curţii de Apel Alba.
Autoritățile române au solicitat în instanță ca fostul președinte să fie obligat să plătească despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.
„Statul Român, prin DGRFP Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea unui fost preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil”, transmitea Fiscul într-un comunicat.
În cadrul acestui proces, Fiscul a solicitat instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor familiei Iohannis, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului.