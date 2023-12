O profesoară din Dolj a fost înregistrată în timp ce își jignea și bătea mai mulți elevi

care este și directoare la o școală din Gighera, din județul Dolj, a fost înregistrată în timp ce își bătea și jignea elevii.

Cum se comportă profesoara cu elevii

În înregistrarea făcută pe ascuns de un elev se aude cum ea umilește și bate elevii: „Și pe tine, și pe prostul ăsta și pe ăsta venit de la (…) să-l ia”, informează

cum un coleg de-al lor din clasa a VII-a a fost pălmuit de directoare în fața clasei.

Părinții știu ce această problemă și spun că nu este singura data când urlă la ei, îi jignește și îi bate. Unii dintre ei au decis să își retragă copiii de la școala unde este această profesoară și vor depunde plângere împotriva ei.

„Mi-a bătut fata, a tras-o de păr, a drăcuit-o, am venit aici la școală, am stat cu dansa, tot așa mi-a vorbit și mie. Am mutat față de aici de la școală ca nu a mai vrut să vină”, a spus Alin Tatu, tatăl unei foste eleve.

„L-a ținut o săptămână de zile în ultima bancă, fără scaun, în picioare l-a ținut și tot timpul îl jignea. Nu e normal să tratezi niște copii, să le distrugi viitorul, să le vorbești urât, să îi jignești, să le vorbești urât până dă sângele, nu se poate”, a declarat Alina Rușeț, părinte.

Profesoara are același comportament și cu ceilalți profesori

Dascălul este și director de trei ani de zile și se apără spunând că ea nu a lovit niciodată niciun elev, dar nu a vrut să comenteze acuzațiile părinților.

Colegii profesoarei spun că și cu ei are un comportament similar.

„Suntem priviți cam cu dispreț, ne consideră foarte proști, chiar asta a fost exprimarea, caă dânsa nu are nevoie de reprezentanții UAT-ului în consiliul de administrație, că nu vrea să fie condusă de proști”, a transmis Petre Tobă, membru în Consilul de administrație al școlii.

Acest scandal a ajuns și la inspectorii școlari care vor trimite o comisie la acea școală pentru a verifica situația și pentru a vorbi cu părinții și profesorii și se va lua o măsură referitoare la comportamentul dascălului.

Unii părinți își doresc să apeleze chiar și la Ministerul Educației pentru a semnala problema din această școală.