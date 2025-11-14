B1 Inregistrari!
Oana Țoiu, discuție telefonică importantă cu ministrul ucrainean: „Ne-am concentrat pe principalele teme ale cooperării noastre bilaterale”

Ana Beatrice
14 nov. 2025, 22:58
Sursa Foto: Toiu Oana/ x.com
Cuprins
  1. Despre ce au discutat Oana Țoiu și Andrii Sybiha în convorbirea telefonică
  2. Ce a spus Oana Țoiu despre convorbirea cu ministrul ucrainean

Oana Țoiu a avut o convorbire telefonică importantă cu Andrii Sybiha despre atacurile intensificate ale Rusiei asupra Ucrainei. Cei doi miniștri au discutat și despre situația școlilor cu predare în limba română din regiunea Cernăuți.

Ministrul ucrainean a considerat convorbirea importantă, subliniind necesitatea cooperării strânse pentru protejarea comunităților afectate și întărirea relațiilor bilaterale dintre state.

Despre ce au discutat Oana Țoiu și Andrii Sybiha în convorbirea telefonică

Andrii Sybiha a anunțat că a avut „o discuție importantă” cu Oana Țoiu despre intensificarea atacurilor Rusiei asupra Ucrainei. El a prezentat situația infrastructurii critice afectate și a analizat provocările de securitate din regiune. Cei doi miniștri au discutat direcțiile cooperării bilaterale și aplicarea acordurilor stabilite anterior de președinții celor două țări.

„Ne-am concentrat pe principalele teme ale cooperării noastre bilaterale, pe provocările comune în materie de securitate din regiune și pe punerea în aplicare a acordurilor încheiate în cadrul convorbirii telefonice de săptămâna trecută dintre președinții noștri”, a precizat Ministrul ucrainean într-o postare pe X.

În plus, au abordat situația românilor din Ucraina, în special drepturile lor în domeniul educației. Șeful diplomației de la Kiev a subliniat că Ucraina menține o abordare deschisă, bazată pe bună vecinătate, respect reciproc și parteneriat cu România.

Ce a spus Oana Țoiu despre convorbirea cu ministrul ucrainean

Oana Țoiu a spus că discuția cu Andrii Sybiha a vizat direct situația școlilor românești din Cernăuți. Ea a menționat întâlnirea de anul trecut cu profesorii, părinții și autoritățile locale. De asemenea, a subliniat sprijinul oferit de oficialul ucrainean comunității românești.

„Am clarificat faptul că, deși unele etape ale reformei educaționale implică propuneri locale, decizia finală privind numărul de școli nu va ignora nevoile legitime ale comunității noastre. Am subliniat atenția specială pe care România o acordă implementării reformei educaționale în curs de desfășurare în Ucraina și cerința noastră ca aceasta să protejeze nevoile comunității vorbitoare de limba română în ceea ce privește accesul la educație în limba maternă.

Am subliniat importanța primordială de a lua în considerare cererile și așteptările legitime ale minorității vorbitoare de limba română din Ucraina. Reforma trebuie să asigure oportunități adecvate de învățământ în limba maternă pentru persoanele care aparțin minorității române”, a transmis Țoiu.

