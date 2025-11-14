Oana Țoiu a avut o convorbire telefonică importantă cu Andrii Sybiha despre atacurile intensificate ale Rusiei asupra Ucrainei. Cei doi miniștri au discutat și despre situația școlilor cu predare în limba română din regiunea Cernăuți.
Ministrul ucrainean a considerat convorbirea importantă, subliniind necesitatea cooperării strânse pentru protejarea comunităților afectate și întărirea relațiilor bilaterale dintre state.
I had a substantial call with Foreign Minister of Romania @Oana_Toiu.
I briefed my counterpart on Russia’s intensified strikes against Ukraine and our critical infrastructure.
We focused on the main topics of our bilateral cooperation, shared security challenges in the region,…
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 14, 2025
Oana Țoiu a spus că discuția cu Andrii Sybiha a vizat direct situația școlilor românești din Cernăuți. Ea a menționat întâlnirea de anul trecut cu profesorii, părinții și autoritățile locale. De asemenea, a subliniat sprijinul oferit de oficialul ucrainean comunității românești.
„Am clarificat faptul că, deși unele etape ale reformei educaționale implică propuneri locale, decizia finală privind numărul de școli nu va ignora nevoile legitime ale comunității noastre. Am subliniat atenția specială pe care România o acordă implementării reformei educaționale în curs de desfășurare în Ucraina și cerința noastră ca aceasta să protejeze nevoile comunității vorbitoare de limba română în ceea ce privește accesul la educație în limba maternă.
Am subliniat importanța primordială de a lua în considerare cererile și așteptările legitime ale minorității vorbitoare de limba română din Ucraina. Reforma trebuie să asigure oportunități adecvate de învățământ în limba maternă pentru persoanele care aparțin minorității române”, a transmis Țoiu.