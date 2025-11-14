Despre ce au discutat Oana Țoiu și Andrii Sybiha în convorbirea telefonică

Andrii Sybiha a anunțat că a avut „o discuție importantă” cu Oana Țoiu despre intensificarea atacurilor Rusiei asupra Ucrainei. El a prezentat situația infrastructurii critice afectate și a analizat provocările de securitate din regiune. Cei doi miniștri au discutat direcțiile cooperării bilaterale și aplicarea acordurilor stabilite anterior de președinții celor două țări.

„Ne-am concentrat pe principalele teme ale cooperării noastre bilaterale, pe provocările comune în materie de securitate din regiune și pe punerea în aplicare a acordurilor încheiate în cadrul convorbirii telefonice de săptămâna trecută dintre președinții noștri”, a precizat Ministrul ucrainean .

În plus, au abordat situația românilor din Ucraina, în special drepturile lor în domeniul educației. Șeful diplomației de la Kiev a subliniat că Ucraina menține o abordare deschisă, bazată pe bună vecinătate, respect reciproc și parteneriat cu România.