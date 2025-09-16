Rusia ar dori o reluare a dialogului cu , în această toamnă, pentru a clarifica dificultăţile din relaţiile bilaterale. Este opinia unui înalt diplomat rus, Serghei Riabkov.

Rusia nu vrea să rupă relația cu SUA

Moscova nu vrea să rupă relațiile cu administrația condusă de Donald Trump și speră că discuțiile bilaterale, între cele două state vor continua. Rusia trage speranțe că, în această toamnă, cele două părți vor reuși să clarifice dificultățile dintre ele și să așeze relațiile bilaterale pe un alt făgaș, informează Reuters.

După preluarea puterii de Donald Trump, Statele Unite și Rusia au avut două runde de legate de reluarea relațiilor diplomatice și de funcționarea ambasadelor. Cele două întrevederi s-au desfășurat la Istanbul în lunile februarie şi aprilie. La final, ambele părţi au declarat că în urma discuțiilor au fost înregistrate progrese în aceste chestiuni, abordate.

Ulterior, în această vară, și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska. În ciuda primirii călduroase pe care șeful de la Casa Albă i-a făcut-o dictatorului de la kremlin, discuțiile nu au dus la un acord între ei. Rusia a tras de timp, tergiversând toate propunerile de pace sau de încetare a focului venite din partea Occidentului.

Mulți analiști au descris această întâlnire drept un eșec personal al lui Donald Trump care s-a angajat să pună capăt războiului din Ucraina care durează de peste trei ani şi jumătate.

Rusia și-ar dori reluarea discuțiilor cu SUA

Odată cu venirea toamnei, în condițiile în care pacea promisă de Donald Trump este tot mai departe, adjunctul ministrului de externe rus, Serghei Riabkov, a declarat că speră să aibă loc noi întrevederi bilaterale. El a afirmat că motivele întârzierii organizării altor întâlniri pe teme diplomatice sunt legate de temerile ambelor părți legate de un eventual eșec. Și Statele Unite și Rusia, a spus Rabkov, își doresc să obțină rezultate semnificative .

„În orice caz, dacă vorbim despre un anumit interval de timp, ne propunem să încercăm să organizăm un astfel de eveniment cel puţin până la sfârşitul toamnei”, a declarat Riabkov, citat de TASS.

El a precizat că au existat impedimente, cum ar fi probleme tehnice sau de calendar, dar nu acesta a fost principalul obstacol. Diplomatul rus a precizat că există temerea ca discuțiile să nu se blocheze, în actualul context, astfel că este de preferat ca acesta să fie amânate până se ajunge la un punct de vedere comun.

„Principalul motiv a fost că nu am vrut ca o astfel de întâlnire să se desfăşoare fără progrese tangibile. Există riscul să rămânem în acelaşi punct, să nu realizăm niciun progres”, a declarat Riabkov.

Rușii și americanii vor să bată palma

Diplomatul rus a mai spus că există voință politică din partea ambelor țări pentru a contiua dialogul în vederea restabilirii relațiilor diplomatice. Până atunci se lucreaă la nivel tehnic, în culise, pentru a rezolva toate aspectele de natură logistică și organizatorică. În funcție de aceste rezultate, va fi programată o nouă întrevedere între delegații ale celor două state.

„Prin urmare, este mai bine, atât timp cât avem voinţă politică de ambele părţi, să continuăm să lucrăm în culise şi poate va fi posibil să formăm o bază pentru următorul pas sau paşii următori, iar toate aspectele logistice şi organizatorice vor fi rezolvate rapid”, a arătat diplomatul rus.

De menționat că în cea de-a doua rundă de discuții ruso-americane care s-a desfășurat la Istanbul, delegația Statelor Unite au petrecut aproape șase ore în clădirea consultatului rus.

La vremea respectivă, un purtător de cuvânt al a declarat că Ucraina nu s-a aflat pe ordinea de zi a discuțiilor. Departamentul de Stat a informat că întâlnirea a continuat „abordarea constructivă” stabilită în cadrul discuţiilor din februarie.