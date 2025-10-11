Turiștii români care aleg ca destinație de vacanță insulele Maldive trebuie să-și ia măsuri de precauție, din cauza riscurilor de . Autoritățile au americane au actualizat recomandările de călătorie pentru această țară.

Turiștii sfătuiți să dea dovadă de precauție

Periodic autoritățile emit recomandări pentru cetățenii care călătoresc în anumite state ale lumii. Astfel de recomandări sunt emise și pentru insulele Maldive. Țara, situată în Oceanul Indian. formată din aproximativ 1.190 de insule, este o destinație populară, inclusiv pentru turiștii români.

În acest context, zilele trecute, a actualizat către Maldive, încadrând țara în nivelul 2 de risc. Turiștilor li se recomandă să manifeste „prudență sporită” din cauza teorismului. Persoanele care călătoresc în această țară sunt avertizate să aibă în vedere că timpul de răspuns al serviciilor de urgență este mai mare, din cauza locației îndepărtate a insulelor, conform site-ului Unilad.

Departamentul de stat avertizează că în această țară insulară acționează grupări teroriste care ar putea comite atacuri împotriva cetățenilor americani. De asemenea, se recomandă celor care călătoresc aici să se pună la curent cu toate știrile referitoare la situația politică și să aibă în vedere un plan de rezervă, pentru evacuare, în caz de urgență.

Maldivele este parte a Strategiei globale de combatere a terorismului (GCTS), pe care Adunarea Generală a ONU o acualizează la fiecare doi ani.

Recomandările Ministerului Afacerilor Externe

Recomandări similare, pentru turiștii români pot fi citite și pe pagina Ministerului Afacerilor Externe. Cei care călătoresc în Maldive sunt sfătuiți să evite zonele, din capitala Male, în care au loc demonstrații sau adunări populare. De multe, ori, avertizează autoritățile române, acestea au degenerat în conflicte violente.

„Cetăţenii români sunt sfătuiţi să fie precauţi şi să evite deplasarea în locurile în care au loc demonstraţiile organizate sau întrunirile spontane, întrucât în capitala Malé au loc în continuare demonstraţii politice. Unele dintre demonstraţiile anterioare au degenerat în ciocniri violente care au implicat poliţia, armata şi demonstranţii”, arată MAE.

De asemenea, precizeză că țara este sub o amenințare teroristă generală, iar atacurile pot viza inclusiv locurile frecventate de turiști. De asemenea, din cauză pirateriei ce reprezintă o amenințare majoră în Golful Aden şi în Oceanul Indian, nu este recomandabilă efectuarea unor călătorii cu vase de agrement în afara ariilor protejate.

„Cu excepţia capitalei Malé, turiştilor le este interzis, în general, să călătorească pe insule care nu sunt înscrise în circuitul turistic, fără permisiunea expresă a guvernului maldivian. Permisele se acordă de către tur operatori”, se mai arată în recomandări.

Turiștii români pot apela la misiunile diplomatice UE

România nu are o misiune diplomatică sau un oficiu consular de carieră în Maldive. Există un Consulat Onorific al României în Malé, care poate sprijini rezolvarea unor probleme urgente, prin contactele cu autorităţile locale. Aici nu pot fi emise documente de identitate româneşti și nici nu pot fi realizate alte formalități.

În calitate de cetățeni ai Uniunii Europene, turiștii români pot solicita, în caz de necesitate, eliberarea unui titlu de călătorie în vederea întoarcerii în ţară, din partea misiunilor diplomatice ale ţărilor UE cu sediul în Malé.

„Atenţionăm cetăţenii români care ignoră avertismentele MAE şi se deplasează în zone de risc că îşi asumă propria răspundere şi vor suporta consecinţele unor astfel de călătorii, având în vedere că posibilităţile de intervenţie ale misiunii diplomatice în astfel de zone sunt reduse”, transmite MAE

Ce trebuie să facă turiștii români în Maldive

MAE recomandă face o serie de recomandări pentru turiștii români care se află în Maldive: