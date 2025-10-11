Atenționare de călătorie, emisă de Ministerul Afacerilor Externe, pentru românii care călătoresc în Madagascar, din cauza protestelor violente din ultima vreme. Cursele aviatice spre și dinspre această țară au fost suspendate.

Atenționare de călătorie în Madagascar

(MAE) a anunțat că zborurile aviatice spre Madagascar au fost suspendare în contextul evoluţiilor recente ale situaţiei de securitate. Această atenționare de călătorie vine pe fondul protestelor violene care au cuprins această țară. Oficialii ministerului amintesc cetățenilor că nu există o perspectivă clară cu privire la reluarea programului normal de zbor.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Madagascar asupra faptului că în această ţară se înregistrează în mod frecvent ale unor grupări organizate, cu scopul însuşirii de bunuri. MAE recomandă evitarea deplasărilor în următoarele zone: Belo sur Tsiribihina (vest), Betroka (sud), Ifarantsa și Tsimilahy (sud-est), Parcul Naţional Andohahela şi şoseaua RN13 între Ambovombe şi Ihosy, Ambohijatovo, Lac Anosy, Antaninarenina, Analakely şi Ankatso, precum şi aria adiacentă unităţilor militare”, se arată într-un comunicat al ministerului.

Potrivit unui comunicat de presă, transmis sâmbătă, este reafirmată existenţa avertismentului de călătorie de nivel 6/9 – „Evitaţi călătoriile neesenţiale pentru Republica Madagascar”, disponibil la .

În aceste condiții, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă cetăţenilor români care se află în Madagascar să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale. Aceștia sunt sfătuiți să rămână vigilenți și să dea dovadă de prudență, evitând zonele în care se desfăşoară şi zonele aglomerate. Pentru a afla care este orarul zboruilor sunt sfătuiți să contacteze companiile aeriene de la care să solicite informații actualizate.

Numere de contact pentru cetățeni

Prin această avertizare de călătorie, cetăţenii români sunt îndemnați să solicite asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Pretoria. Aceasta este acreditată și pentru Republica Madagascar. Numerele de telefon este +27 012 346 4231.

Apelurile vor fi redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS). De aici apelurile telefonice vor fi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, Ministetrul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care se confruntă cu o situaţie dificilă sau o situație specială, cu un caracter de urgenţă, să apeleze și la numărul de telefon de urgenţă al misiunii diplomatice: +27 82 819 1765.

MAE recomandă consultarea paginilor web: / şi .