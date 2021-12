Octavian Jurma: Este exclus ca Omicron să producă un nou val COVID în România, în decembrie / Rata de vaccinare depinde de adoptarea certificatului verde, cea mai importantă măsură absentă acum

Octavian Jurma a susținut că este exclus ca Omicron, noua variantă de coronavirus, să provoace un val de infectări luna aceasta. Cercetătorul a pus accent pe importanța testării și vaccinării anti-COVID-19, punctând că „rata de vaccinare depinde fundamental de adoptarea certificatului verde”.

Totodată, Jurma a lăudat Guvernul pentru că s-a mobilizat și a luat mai rapid măsuri de limitare a răspândirii COVID-19. Acesta a susținut că premierul Nicolae Ciucă merită o stea deoarece „cu excepția primului val, niciodată România nu a reacționat atât de promp la o amenințare iminentă”.

Totuși specialistul a precizat că, odată ce varianta Omicron va deveni dominantă în România, măsurile luate azi nu vor mai avea efect.

Reacția vine în contextul în care, sâmbătă, în România au fost confirmate primele două cazuri de infectare cu Omicron, iar duminică a avut loc, la Palatul Victoria, o ședință în care au fost stabilite noi măsuri în lupta cu pandemia.

Octavian Jurma apreciază rapiditatea în luarea noilor măsuri anti-COVID

„Aceasta sedinta de duminica a fost o surpriza placuta pentru multi romani obisnuiti cu amanarea deciziilor nepopulare pana „vedem cand ajungem acolo”.

Cu exceptia primului val, niciodata Romania nu a reactionat atat de promp la o amenintare iminenta. Domnul prim-ministru Nicolae-Ionel Ciuca merita cu aceasta ocazie o stea de Craciun, pentru ne da si prima dovada ca nu este doar un personaj de decor si ca e dispus sa puna interesele tarii inaintea populismului politic”, a scris Jurma, pe Facebook.

Pe de altă parte, specialistul a remarcat faptul că a durat patru ore ca decienții să ia niște hotărâri simple, fapt ce, în opinia sa, demonstrează „rezistenta care exista inca la nivel institutional” față de măsurile de prevenție.

Octavian Jurma și-a manifestat apoi speranța că direcția trasată astăzi va continua și, foarte important, va fi reluată testarea pentru depistarea infecției cu coronavirus.

„In asteptarea documentului oficial, ce stim sigur este ca vaccinarea si testarea RT-PCR devin necesare pentru a putea circula fara risc de carantina in afara tarii”, a mai susținut Jurma.

Jurma, despre noul val COVID-19

„Este exclus ca varianta Omicron sa poata produce un nou val in Romania in luna decembrie chiar si in absenta acestor masuri, pentru ca dobandirea dominantei Omicron va dura cel putin 2-3 saptamani.

Deci luna decembrie va fi relativ linistita in Romania la iesirea din valul 4-Delta.

Daca insa masurile de preventie pot amana debutul valului 5-Omicron din ianuarie pana in februarie, am putea salva mii de vieti, mai ales daca acest rastimp va fi folosit pentru vaccinare si adoptarea certificatului verde”, a mai scris Jurma.

Acesta a susținut apoi că e absolut necesar să fie extinsă folosirea certificatului verde: „Evident rata de vaccinare depinde fundamental de adoptarea certificatului verde, care devine cea mai importanta masura absenta din Romania. Nu doar ca lipseste, dar au fost repetate asigurarile publice ca nu va fi introdus pentru biserici si deci nici pentru alte activitati cu pretentii simiare de esentialitate. Aici batalia este pierduta inainte de a incepe”.

„Odata ce Omicron va deveni comunitar si dominant (ianuarie cel mai probabil) masurile anuntate azi vor fi depasite de circulatia interna a virusului SARS-CoV-2”, a mai scris Octavian Jurma.