Acasa » Eveniment » Orele pierdute în timpul săptămânii nu pot fi recuperate în weekend. Ce se întâmplă când dormim prea puțin

Orele pierdute în timpul săptămânii nu pot fi recuperate în weekend. Ce se întâmplă când dormim prea puțin

Ana Beatrice
08 nov. 2025, 22:32
Orele pierdute în timpul săptămânii nu pot fi recuperate în weekend. Ce se întâmplă când dormim prea puțin
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Putem păcăli organismul dormind mai mult în weekend
  2. Ce se întâmplă când dormim mai puțin de șase ore pe noapte

Orele pierdute în timpul săptămânii nu pot fi recuperate dormind mai mult în weekend, oricât ne-am dori acest lucru. Experții avertizează că organismul nu reușește să compenseze, în două zile, lipsa somnului acumulată timp de mai multe nopți. Chiar dacă ne simțim mai odihniți temporar, efectele privării de somn asupra corpului și minții nu dispar complet.

Putem păcăli organismul dormind mai mult în weekend

Un studiu publicat în Current Biology arată că lipsa somnului nu poate fi compensată dormind mai mult în weekend. Persoanele care dorm sub cinci ore în timpul săptămânii nu reușesc să își refacă echilibrul prin odihnă suplimentară.

Rezultatele au fost clare, persoanele care au dormit puțin au simțit mai des foame seara și au ars mai puțină energie. Participanții au acumulat kilograme în plus după câteva zile cu somn insuficient, semn că oboseala afectează rapid organismul. Lipsa somnului a perturbat metabolismul insulinei și a arătat că trupul nu uită perioadele fără odihnă adecvată.

Corpul nu poate fi păcălit, el „ține scorul” fiecărei nopți pierdute și reacționează prin oboseală, stres și tulburări interne. Doar câteva zile de somn insuficient pot declanșa afecțiuni grave precum boli cardiovasculare, diabet, obezitate sau chiar moarte prematură. Pentru a ne proteja sănătatea, specialiștii recomandă un program de somn constant, adaptat ritmului și nevoilor personale.

Ce se întâmplă când dormim mai puțin de șase ore pe noapte

Organismul are nevoie de minimum șase ore de somn zilnic pentru refacere completă și menținerea unui echilibru fizic și mental. Privarea de somn, mai ales pe termen lung, accelerează procesul de îmbătrânire și favorizează apariția unor boli grave și ireversibile.

Specialiștii avertizează că mai puțin de șase ore de somn pot scurta viața cu până la cincisprezece ani. Lipsa somnului reduce imunitatea cu șaptezeci la sută și dublează riscul de cancer, afectând grav întregul organism uman.

Inima unei persoane private constant de somn ajunge să funcționeze ca cea a unui om de şaizeci de ani. Infarctul la treizeci și cinci de ani sau accidentul vascular la patruzeci nu mai sunt simple coincidențe. Privarea cronică de somn devine o formă lentă, dar sigură, de autodistrugere a corpului și a minții.

