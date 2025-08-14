2025 este un an bun pentru culegătorii români de trufe. Se găsesc din abundență în pădurile din România, dar produsul de lux ajunge de multe ori să fie servit de europeni, principalii clienți fiind restaurantele italienești.

Cuprins:

Ce obligații au trufarii Cât costă un kilogram de trufe Principalul importator al trufelor românești

Ce obligații au trufarii

Tot mai mulți români se ocupă cu culesul de trufe, mai ales că experiența poate fi una extrem de relaxantă dacă îți iei ajutoare de nădejne. Oamenii își antrenează câinii pentru a găsi trufele, al căror miros este unul extrem de specific și recognoscibil, dar nu la fel de ușor de perceput de o persoană care se deplasează normal, prin pădure.

Dintr-o singură expediție în pădure din Iași, Marian culege cam 2-3 kilograme de trufe. Acesta recunoaște că mare parte din merit le revine celor doi căței care îl însoțesc în căutarea ciupercilor de lux.

Deși a început ca un hobby, Marian face acum bani frumoși din trufele pe care le vinde.

„Fiecare trufar are obligația de a avea doi căței în pădure, să nu folosească instrumente de distrugere a faunei și a ecosistemului. De obicei cățeii fac totul, ei o detectează, ei o recoltează”, a explicat Marian Gorgioaia, culegător autorizat, potrivit .

Cât costă un kilogram de trufe

Preţul trufelor nu este mereu același. El variază în funcție de anotim și bineînțeles, de cerere și ofertă.

„Săptămânal se schimbă prețul în funcție calitate și de cerere și ofertă, în vară sunt prețuri moderate, normale, undeva pe la 100 de euro kilogramul, iar toamna când se schimbă calitatea se duce undeva la 300 de euro, maxim 350 de euro trufa”, a mai explicat Marian Gorgioaia, culegător autorizat.

Pădurile din Iași abundă de aceste ciuperci de lux, apreciate în toată lumea pentru gustul lor unic. Potrivit specialiștilor, motivul pentru care numărul lor a crescut în ultimii ani este că pesta porcină a decimat mistreţii care le mâncau în trecut.

Principalul importator al trufelor românești

Anul acesta, Direcția Silvică a scos la licitație dreptul de recoltare, către o firmă care urmează să le exporte. Direcția Silvică estimează că în 2025, pe cele 66.000 de hectare scoase la licitație s-ar afla 5.000 de kg de trufe, cu 1.500 mai mult decât anul trecut. Abundența pământurilor din acest an a dus la un preț mai mare de pornire la licitație.

Anul acesta, deși recolta a fost mai bogată, un kilogram de trufe a fost vândut cu 54 de lei mai mult decât anul trecut, mai exact, cu un preț mediu de 181 de lei.

„Anul trecut am reușit să vindem 3.500 de kg de trufe la un preț mediu de 127 de lei, probabil este o legătură, ca și orice recoltă ține de factorii de mediu. Anul acesta a început din primăvară, au fost ploi destul de abundente, a fost căldură, au fost ploile din luna iunie care au favorizat dezvoltarea trufelor”, a explicat Gabriel Doncean, Direcția Silvică Iași.

Majoritatea trufelor crescute și culese în România ajung în , acolo unde sunt foarte apreciate de bucătarii și clienții de top.