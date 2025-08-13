Româncă moartă, într-un apartament din Italia. Cine a găsit-o

O femeie de 57 de ani, de , a fost descoperită fără viață în apartamentul său din Reggio Calabria, pe strada Reggio Campi, din

Autoritățile au fost alertate în urma unui apel, iar polițiștii locali nu au putut decât să constate decesul, potrivit .

Cuprins:

Cine a dat alarma

Ce urmează în anchetă

Cine a dat alarma

Victima locuia singură, însă uneori era vizitată de o prietenă. Aceasta a sunat la poliție după ce nu a reușit să ia legătura cu ea, îngrijorată și de problemele de sănătate pe care femeia începuse să le trateze recent.

Ce urmează în anchetă

La fața locului s-a deplasat și medicul legist. Având în vedere circumstanțele descoperirii, procurorul de serviciu a fost informat imediat și a dispus verificări suplimentare pentru stabilirea cauzei morții. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Marelui Spital Metropolitan, iar procurorul nu exclude efectuarea unei autopsii în orele următoare.