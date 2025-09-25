B1 Inregistrari!
Pâinea de casă care face furori! Rețetă simplă, sănătoasă și fără chimicale (VIDEO)

Pâinea de casă care face furori! Rețetă simplă, sănătoasă și fără chimicale (VIDEO)

Ana Beatrice
25 sept. 2025, 10:54
Pâinea de casă care face furori! Rețetă simplă, sănătoasă și fără chimicale (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ YT- JamilaCuisine
Cuprins
  1. Ce ingrediente sunt necesare pentru pâinea de casă
  2. Cum se prepară pâinea pas cu pas
  3. De ce să alegi pâinea de casă și nu pe cea din comerț
  4. Cum se compară pâinea din diverse zone ale țării
  5. Se poate congela pâinea de casă

Tot mai mulți români încep să privească cu scepticism pâinea din magazine, fie din cauza calității discutabile, fie din cauza ingredientelor pe care le conține (conservanți, amelioratori de gust, aditivi sau făină de slabă calitate). În acest context, rețetele de pâine de casă au devenit o adevărată alternativă pentru cei care vor să știe exact ce pun pe masă. 

Printre cei care promovează constant gătitul sănătos și simplu se numără și Jamila, una dintre cele mai populare creatoare de conținut culinar din România. Pe blogul și canalul său, ea a publicat o rețetă care a devenit rapid virală: pâinea de casă destinată sandvișurilor.

Secretul succesului acestei rețete stă în simplitatea ei. Nu ai nevoie de ingrediente sofisticate și nici de aparatură specială. În plus, procesul este ușor de urmărit chiar și pentru cei care nu au prea multă experiență în bucătărie, mai ales pentru că Jamila explică pas cu pas, inclusiv printr-un videoclip, fiecare etapă.

Ce ingrediente sunt necesare pentru pâinea de casă

Lista de ingrediente este scurtă și accesibilă, iar rezultatul final depășește cu mult așteptările:

  • 750 g făină

  • 550 ml lapte

  • 70 g unt topit și răcit

  • 10 g drojdie uscată

  • 1 linguriță sare

Aceste ingrediente simple se transformă, printr-o tehnică de preparare atentă, într-o pâine moale, aerată și cu un gust fin, ideală pentru copii sau pentru cei care adoră sandvișurile.

Cum se prepară pâinea pas cu pas

Jamila recomandă vizionarea clipului video de pe blogul său pentru a urmări exact modul de preparare. Totuși, procesul poate fi rezumat astfel:

  1. Se activează drojdia cu puțin lapte călduț.

  2. Se amestecă făina, laptele, untul și sarea până rezultă un aluat elastic.

  3. Aluatul se lasă la dospit până își dublează volumul.

  4. Se modelează în formă de pâine și se mai lasă la crescut.

  5. Se coace în cuptorul preîncălzit până devine aurie și pufoasă.

De ce să alegi pâinea de casă și nu pe cea din comerț

Jamila atrage atenția asupra unui aspect pe care mulți consumatori îl resimt. Pâinea din comerț, în special cea din București și din alte mari orașe, lasă adesea de dorit atunci când vine vorba de gust și calitate. Banala franzelă este departe de ceea ce ar trebui să însemne o pâine sănătoasă. Motivul? Numeroase sortimente conțin aditivi, amelioratori de gust, conservanți și ingrediente procesate, menite să reducă prețul de producție și să prelungească durata de consum, dar care nu aduc niciun beneficiu real pentru sănătate.

În acest context, alternativa pâinii făcute în casă devine nu doar o plăcere culinară, ci și o garanție a calității. Preparată cu ingrediente simple și naturale, pâinea gătită în propria bucătărie înseamnă control total asupra a ceea ce mănânci. De la tipul de făină folosit, până la adaosurile care pot fi introduse după preferințe, semințe, ierburi aromatice sau chiar ingrediente mai speciale. Rezultatul este o pâine care nu doar că are un gust autentic, dar oferă și siguranța că nu conține chimicale ascunse.

Cum se compară pâinea din diverse zone ale țării

Jamila observă că pâinea din Brașov sau din nordul țării este net superioară celei din Capitală. Acolo încă se respectă tradiția și se păstrează calitatea produsului final. În București, însă, oferta e dominată de pâine ieftină și slab calitativă. Această discrepanță i-a determinat pe mulți să caute alternative sănătoase și gustoase, iar rețeta Jamilei vine exact în întâmpinarea acestei nevoi.

Se poate congela pâinea de casă

Un alt avantaj important este că această pâine se pretează foarte bine la congelare. Jamila recomandă chiar dublarea sau triplarea rețetei, pentru a putea păstra pâinea mai mult timp. Congelată corect, preferabil prin vidare, pâinea își menține prospețimea și gustul, fiind la fel de bună atunci când o decongelăm. Este o soluție practică pentru familiile care vor mereu pâine proaspătă la îndemână.

