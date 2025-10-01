Palatul Cotroceni va fi în , miercuri, 1 octombrie, cu prilejul Zilei Naționale a Luptei împotriva Cancerului de Sân.

Soția președintelui, la eveniment

Evenimentul este organizat de Fundația Renașterea, în semn de solidaritate și susținere pentru femeile din România care se confruntă cu această boală. Acesta va începe la ora 19:00.

La eveniment va participa partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru.

„Ca gest de empatie și sprijin, doamna Mirabela Grădinaru va participa la momentul simbolic al aprinderii luminii roz, culoarea care este asociată în mod tradițional la nivel global cu lupta femeilor împotriva cancerului de sân”, a transmis Admnistrația Prezidențială, conform Agerpres.

Ziua Națională împotriva Cancerului de Sân

În fiecare an, în prima zi de octombrie, se aprind lumini roz care îmbracă cele mai reprezentative clădiri sau monumente din toată lumea, conform Fundația Renașterea.

În România, acest eveniment are loc încă din anul 2001. Iluminarea reuneşte reprezentanţi ai autorităţilor, organizaţii neguvernamentale, oameni de afaceri, alte personalităţi ale oraşului.

Evenimentul are ca scop reamintirea faptului că prin control medical anual, cancerul poate fi învins.

Clădiri reprezentative din lume, iluminate în roz

Câteva dintre clădirile reprezentative ale lumii care au fost iluminate în roz, de-a lungul timpului:

Empire State Building New York – SUA

Turnul Perla Orientului din Shanghai – China

Muzeul Britanic din Londra – Anglia

Opera din Paris – Franța

Clădiri din București, iluminate în roz

Evenimentul a fost introdus în România în 2001. De atunci, au fost iluminate anual următoarele clădiri: