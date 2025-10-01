B1 Inregistrari!
Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz pentru a marca Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului de Sân

Selen Osmanoglu
01 oct. 2025, 08:10
Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz pentru a marca Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului de Sân
Palatul Cotroceni. Foto: Presidency.ro
Cuprins
  1. Soția președintelui, la eveniment
  2. Ziua Națională împotriva Cancerului de Sân
  3. Clădiri reprezentative din lume, iluminate în roz
  4. Clădiri din București, iluminate în roz

Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz, miercuri, 1 octombrie, cu prilejul Zilei Naționale a Luptei împotriva Cancerului de Sân.

Soția președintelui, la eveniment

Evenimentul este organizat de Fundația Renașterea, în semn de solidaritate și susținere pentru femeile din România care se confruntă cu această boală. Acesta va începe la ora 19:00.

La eveniment va participa partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru.

„Ca gest de empatie și sprijin, doamna Mirabela Grădinaru va participa la momentul simbolic al aprinderii luminii roz, culoarea care este asociată în mod tradițional la nivel global cu lupta femeilor împotriva cancerului de sân”, a transmis Admnistrația Prezidențială, conform Agerpres.

Ziua Națională împotriva Cancerului de Sân

În fiecare an, în prima zi de octombrie, se aprind lumini roz care îmbracă cele mai reprezentative clădiri sau monumente din toată lumea, conform Fundația Renașterea.

În România, acest eveniment are loc încă din anul 2001. Iluminarea reuneşte reprezentanţi ai autorităţilor, organizaţii neguvernamentale, oameni de afaceri, alte personalităţi ale oraşului.

Evenimentul are ca scop reamintirea faptului că prin control medical anual, cancerul poate fi învins.

Clădiri reprezentative din lume, iluminate în roz

Câteva dintre clădirile reprezentative ale lumii care au fost iluminate în roz, de-a lungul timpului:

  • Empire State Building New York – SUA
  • Turnul Perla Orientului din Shanghai – China
  • Muzeul Britanic din Londra – Anglia
  • Opera din Paris – Franța

Clădiri din București, iluminate în roz

Evenimentul a fost introdus în România în 2001. De atunci, au fost iluminate anual următoarele clădiri:

  • Ateneul Român (2001)
  • Muzeul George Enescu (2002)
  • Teatrul Naţional (2003)
  • Clădirea C.E.C. (2004)
  • Biblioteca Centrală Universitară (2005)
  • Muzeul Naţional de Artă (2006)
  • Cercul Militar Naţional (2007)
  • Arcul de Triumf (2008)
  • Institutul Oncologic din București (2009)
  • Palatul Parlamentului (2010)
  • Palatul de Justiție (2011)
  • Banca Națională a României (2012)
  • Academia de Studii Economice (2013)
  • Muzeul Național al Țăranului Român (2014)
  • Facultatea de Medicină (2015)
  • Muzeul Național de Artă al României (2016)
  • Globalworth Tower și Sky Tower (2017)
  • Ateneul Roman (2018)
  • Palatul Ministerului Agriculturii (2019)
  • Spitalul Clinic Colțea (2020)
  • Palatul fostei Bănci Marmorosch, actualul Hotel Marmorosch (2021)
  • Palatul CEC (2022)
  • Casa Mița Biciclista (2023)
  • Clădirea Academiei Române (2024).
