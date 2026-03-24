Poliția Locală a Capitalei intensifică acțiunile împotriva parcagiilor de ocazie și îi îndeamnă pe șoferi să nu le mai ofere bani, avertizând că fenomenul nu este doar deranjant, ci și o formă de înșelăciune. Peste 100 de au fost aplicate deja, în valoare totală de 22.000 de lei.

Zonele unde acționează parcagiii

Potrivit autorităților, fenomenul este prezent în special în zonele aglomerate din centrul orașului. Printre punctele vizate se numără Sala Palatului, Ateneul Român, Curtea de Apel, Tribunalul București, Spitalul Universitar, Stadionul Dinamo, Piața Națiunile Unite și Palatul CEC, scrie Agerpres.

Acțiunile polițiștilor locali se concentrează în special pe Inelul median și în zona centrală, acolo unde parcagiii de ocazie profită de lipsa locurilor de parcare și de aglomerație.

Amenzi și acțiuni intensificate

„Suntem cu ochii pe parcagiii de ocazie! Am intensificat acțiunile de patrulare în vedere descurajării acestui flagel. Polițiștii locali ai Municipiului București au aplicat peste 100 de amenzi persoanelor care practicau acest fenomen de ‘cerșetorie mascată’, cu o valoare totală de 22.000 de lei. Acționăm în toate zonele de pe Inelul median, cu precădere în zona centrală a Bucureștiului”, transmite Poliția Locală.

Autoritățile subliniază că acest tip de activitate nu este doar o problemă de disconfort urban, ci implică și practici ilegale.

Apel către șoferi: nu mai oferiți bani

Poliția Locală atrage atenția că oferirea de bani întreține fenomenul și îi încurajează pe cei care îl practică.

„Vă îndemnăm să luați atitudine! Depuneți plângere la cea mai apropiată secție de poliție. Fiecare leu oferit îi menține în stradă. Nu le dați bani”, se mai arată în postarea autorităților.

Cei care doresc să sesizeze astfel de situații pot apela numărul 021/9752, pus la dispoziție de Poliția Locală a Municipiului București.

Fenomenul, considerat o formă de înșelăciune

Reprezentanții instituției subliniază că parcagiii de ocazie practică, în realitate, o formă de „cerșetorie mascată”, care poate degenera în înșelăciune. În unele cazuri, aceștia pretind sume de bani fără a oferi servicii reale sau creează presiune asupra șoferilor pentru a plăti.

Autoritățile insistă că doar prin implicarea cetățenilor și prin refuzul de a alimenta fenomenul acesta poate fi redus semnificativ.