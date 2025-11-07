B1 Inregistrari!
Parteneriatul public-privat revine în atenția autorităților. Ce prevede noua lege și cum pot fi finanțate proiectele (VIDEO)

Ana Beatrice
07 nov. 2025, 09:17
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Când și de ce ar trebui folosit parteneriatul public-privat
  2. Cum sunt finanțate proiectele de parteneriat public-privat

Parteneriatul public-privat revine în atenția autorităților după mai bine de 16 ani de încercări fără succes, cu sprijinul OCDE. Deși legea privind parteneriatele public-private a fost adoptată încă din 2010, aceasta nu a produs rezultate notabile până acum.

Când și de ce ar trebui folosit parteneriatul public-privat

„Au fost tranzacții de succes: regia de apă București, serviciile de dializă, servicii de laborator din anumite spitale, radiologie și imagistică. Deci, modelul acesta a mai fost folosit”, a declarat Cristian Nacu, reprezentant al International Finance Corporation (IFC), în emisiunea NEWS PASS cu Laura Chiriac, la B1 TV.

Potrivit acestuia, parteneriatul public-privat este adesea înțeles greșit. Mulți cred că acest mecanism se aplică doar atunci când statul nu dispune de fonduri pentru investiții.

„Este o eroare. Parteneriatul public-privat ar trebui folosit atunci când există nevoia unui serviciu complex sau unui proiect complex în care este nevoie de suportul și, să spunem așa, experiența și expertiza sectorului privat”, a mai explicat Cristian Nacu.

Cum sunt finanțate proiectele de parteneriat public-privat

În noua formă, proiectele de parteneriat public-privat trebuie finanțate în principal sau exclusiv din fonduri private, pentru a asigura performanța și implicarea reală a investitorilor. Totodată, cel puțin 50% din veniturile obținute din operarea serviciului ar trebui să provină din plățile efectuate de partenerul public.

„De multe ori poate folosi și atunci când doar statul va fi cel care va plăti prin plăți de disponibilitate investiția respectivă, dar nu pe durata realizării ei ci pe o durată, să spunem, mai lungă de exploatare, undeva, să spunem, la 20 de ani”, a adăugat reprezentantul IFC.

Parteneriatul public-privat este un mecanism de colaborare pe termen lung între autoritățile publice și mediul privat, care permite dezvoltarea sau modernizarea serviciilor publice prin transferul unor riscuri și responsabilități către companiile private, în schimbul unei contraprestații.

