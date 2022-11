Partida Romilor a serbat Ziua Internațională a Limbii Rromani la Reșița

Reprezentanții sucursalei județene Caraș-Severin a Asociației Partida Romilor ”Pro Europa” (APRPE) au serbat, ieri, Ziua Internațională a Limbii Rromani, în cadrul unui eveniment organizat la Muzeul Banatului Montan Reșița. La acțiune au participat sub-secretarul de stat în Ministerul Educației și vicepreședinte al APRPE, Marian Daragiu, deputatul PSD Silviu Hurduzeu, deputatul Ognean Crîstici, reprezentantul sârbilor în Parlament, membri ai Inspectoratului Școlar Județean și reprezentanți ai APRPE din Reșița și Caraș-Severin.

„Acum două săptămâni, am participat la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității București la un eveniment prin care s-au marcat 30 de ani de predare a limbii romani în România. Consider că a cunoaște propria limbă și istorie reprezintă cel mai important lucru pentru un popor. Mulțumesc tuturor cadrelor didactice care au făcut posibil acest lucru. Urez La mulți ani, limbii romani! But berșa angle, amarri chibaqe!”, a declarat sub-secretarul de stat în Ministerul Educației, Marian Daragiu.

„Județul Caraș-Severin este locul în care toate minoritățile locuiesc într-o foarte bună colaborare și înțelegere. Din păcate, una dintre principalele probleme ale comunității rrome o reprezintă, în continuare, abandonul școlar, lucru pe care sperăm să-l rezolvăm”, a declarat deputatul PSD de Caraș Severin, Silviu Hurduzeu.

În cadrul acțiunii, Asociația Nevo Parudimos a organizat un vernisaj de carte cu și despre istoria, cultura, tradițiile și limba romani.