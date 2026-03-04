La doar doi ani de la inaugurare, pasajul rutier de pe DJ401, care traversează Autostrada A0 în zona comunei Berceni, ridică semne serioase de întrebare privind calitatea execuției. Structura reprezintă singura legătură rutieră directă a localității cu Bucureștiul, ceea ce amplifică îngrijorările apărute recent.

Ce probleme au fost semnalate pe pasaj

Fisuri adânci, unele depășind 20 de centimetri, au apărut pe rampele de acces ale pasajului, iar parapeții metalici prezintă o înclinare vizibilă. Situația a fost făcută publică de consilierul local Vasile Diaconu, care a publicat imagini și filmări pe rețelele sociale.

Acesta a sesizat mai multe instituții, inclusiv Inspectoratul de Stat în Construcții, și constructorul Alsim Alarko, solicitând realizarea unei expertize tehnice. „Acum, tot parapetul se înclină în jos și unghiul este obtuz. Doamne ferește! Singura cale de acces a comunei Berceni către București și uite cu ce o reparăm pe asta. La două–trei luni, îi punem niște lipici din ăsta”, a afirmat Diaconu, potrivit Adevărul.

Cum reacționează autoritățile centrale

Reprezentanții CNAIR susțin că lucrarea se află în perioada de garanție, iar responsabilitatea remedierii revine exclusiv constructorului. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Alin Șerbănescu, intervenția trebuie să fie promptă și fundamentată tehnic.

„Face parte din contractul pentru . Lucrarea este în garanție timp de zece ani, iar orice problemă care apare acolo trebuie remediată de constructor. Este obligația lui contractuală”, a declarat acesta. Oficialul a subliniat că firma a fost deja notificată și că, în lipsa unei intervenții rapide, CNAIR poate executa garanția de bună execuție.

Președintele Asociației Pro Infrastructură, Ionuț Ciurea, atrage atenția că problema nu trebuie dramatizată, dar nici tratată superficial. „Fără o expertiză nu se poate spune doar din imagine. Asta e clar”, a explicat el, adăugând că astfel de alunecări nu sunt o noutate absolută.

Ciurea subliniază că soluțiile temporare nu rezolvă cauza reală. „Nu e o bagatelă acolo, nu ar trebui doar dat cu lipici. Aceea e doar o spoială. Evident că nu faci așa ceva, pentru că până la urmă este degeaba. Nu are niciun efect”, a punctat specialistul.

Unde este problema mai exact

Potrivit explicațiilor tehnice, structura principală a nu pare afectată, ci rampele de acces, realizate din straturi de pământ compactat. „Nu vorbim despre probleme la podul propriu-zis, ci la rampele podului. Ceea ce alunecă este acel taluz”, a detaliat Ciurea.

În acest context, intervenția rapidă este esențială pentru a preveni extinderea degradărilor, mai ales că pasajul, inaugurat în ianuarie 2024, face parte dintr-un contract de peste 830 de milioane de lei, aflat încă sub garanție.





