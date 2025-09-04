Lucrările pe Lotul 1 al A0 Nord avansează. Ministrul Transporturilor a vorbit despre stadiul proiectului

Ministrul Transporturilor a transmis că lucrările pe Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord au ajuns la un stadiu fizic de 21%.

Proiectul este considerat important pentru reducerea și pentru conectarea rețelei rutiere naționale la coridoarele europene.

Cuprins:

Importanța pe care o are A0 Nord

Care este stadiul actual al lucrărilor

Care sunt beneficiile pentru București

Importanța pe care o are A0 Nord

Ciprian Șerban a precizat care este rolul autostrăzii pentru Capitală, dar și pentru zona metropolitană: „Astăzi am verificat progresul lucrărilor pe Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, componentă esențială a Inelului de Autostradă al Bucureștiului. Secțiunea Nord, cu o lungime totală de 49,57 km, are un rol strategic: va fluidiza traficul, va spori siguranța rutieră și va conecta rețeaua națională la principalele coridoare europene de transport”, a scris ministrul Transporturilor pe , conform Agerpres.

Care este stadiul actual al lucrărilor

Potrivit ministrului, 21 de kilometri din Lotul 2 Corbeanca – Afumați sunt deja deschiși , iar pe Lotul 1 progresul înregistrat este de 21%.

„Pe Lotul 1 avem asocierea dintre un antreprenor român și un antreprenor italian, iar stadiul fizic actual al lucrărilor este de 21%. Sunt, de asemenea, mobilizate 290 de utilaje și 356 de operatori și muncitori”, a precizat oficialul.

Care sunt beneficiile pentru București

Ministrul a subliniat că finalizarea A0 va aduce avantaje importante pentru București și împrejurimi.

„Finalizarea A0 Nord va aduce beneficii semnificative pentru București și întreaga regiune, prin reducerea aglomerației, scurtarea timpilor de călătorie și îmbunătățirea conectivității economice și sociale”, a transmis acesta pe rețeaua de socializare.