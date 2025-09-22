The National Health Service (NHS) a avertizat cu privire la câteva pe care nu ar trebui să le considerăm drept o parte naturală a procesului de . Acestea pot reprezenta un semnal de alarmă.

Ce a transmis instituția

„Diferite tipuri de demență pot afecta oamenii în mod diferit și fiecare va experimenta simptomele în felul său. Cu toate acestea, există câteva simptome timpurii comune care pot apărea cu ceva timp înainte de un diagnostic de demență”, a transmis NHS, pe X, conform .

Demența este un termen larg folosit pentru a descrie diverse afecțiuni care duc la un declin al funcției cognitive, inclusiv boala Alzheimer.

Simptomele demenței variază, în funcție de tipul acesteia, însă NHS a avertizat să fim atenți la următoarele:

Ai pierderi de memorie sau dificultăți de concentrare;

Îți este greu să îndeplinești sarcini zilnice familiare;

Te chinui să urmărești o conversație sau să găsești cuvântul potrivit;

Ești confuz cu privire la timp și loc sau ai schimbări de dispoziție.

„Demența nu este o parte naturală a îmbătrânirii. Este important să discutați cu un medic de familie dacă sunteți îngrijorat de probleme de memorie sau alte simptome”, a mai transmis instituția.

Boala Alzheimer

Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demență. Se crede că aceasta rezultă dintr-o acumulare anormală a două proteine, amiloid și tau.

Aceste depozite se formează de obicei în jurul celulelor creierului, creând încurcături care obstrucționează transportul neuronilor și duc la declin cognitiv.

Cauza exactă a acestui lucru nu este încă pe deplin înțeleasă, însă există numeroși factori asociați cu un risc crescut. Printre aceștia se află:

Factori de stil de viață și afecțiuni asociate cu bolile cardiovasculare;

Creșterea vârstei;

Istoricul familial al afecțiunii;

Depresie netratată.

Alzheimer este o afecțiune progresivă, ceea ce înseamnă că simptomele sale se dezvoltă treptat de-a lungul multor ani.

Primele semne apar ca probleme minore de memorie, cum ar fi uitarea numelor sau amintirea greșită a conversațiilor. Pe măsură ce boala avansează, ar putea să apară următoarele simptome:

Probleme de deplasare fără asistență;

Halucinaţii;

Dificultăți de comunicare, vorbire sau limbaj;

Probleme în luarea deciziilor;

Confuzie, dezorientare sau pierdere în locuri familiare;

Dispoziție scăzută și anxietate;

Modificări de comportament: creșterea agresivității sau suspiciunii.

Ce poți face

„În prezent nu există un remediu pentru boala Alzheimer, dar sunt disponibile medicamente care pot ajuta la ameliorarea unora dintre simptome”, a precizat NHS.

„Diverse alte tipuri de sprijin sunt, de asemenea, disponibile pentru a ajuta persoanele cu Alzheimer să trăiască cât mai independent posibil, cum ar fi schimbarea mediului de acasă, astfel încât să fie mai ușor să vă deplasați și să vă amintiți sarcinile zilnice”, a adăugat instituția.

„Tratamentele psihologice, cum ar fi terapia de stimulare cognitivă, pot fi, de asemenea, oferite pentru a vă ajuta să vă susțineți memoria, abilitățile de rezolvare a problemelor și abilitățile de limbaj”, a mai transmis aceasta.

Ziua Mondială Alzheimer

Ieri, 21 septembrie, a fost sărbătorită Ziua Mondială Alzheimer. Aceasta are loc în fiecare an și reprezintă un efort global de creștere a gradului de conștientizare și de combatere a stigmatizării din jurul bolii Alzheimer și a altor tipuri de demență, conform .

Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demență, reprezentând aproximativ 60-70% din totalitatea cazurilor de demență. Este o afecțiune neurologică progresivă care afectează memoria, gândirea și comportamentul, ducând în cele din urmă la un declin cognitiv sever și la pierderea independenței.

La nivel mondial, peste 55 de milioane de oameni suferă de demență, la fiecare 3 secunde o nouă persoană este diagnosticată cu demență. Se preconizează că numărul persoanelor care trăiesc cu demență va crește la 139 de milioane până în 2050.

În România, prevalența cazurilor maladiei Alzheimer s-a dublat în ultimii 10 ani. Conform estimării publicate de Institute for Health Metrics and Evaluation, prevalența demenței va avea o creștere accelerată de la 341.195 cazuri de demență în anul 2019 la 577.177 cazuri în anul 2050.