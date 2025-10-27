B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Pericol de explozie în Slatina. Conductă de gaze fisurată în urma unor lucrări publice

Pericol de explozie în Slatina. Conductă de gaze fisurată în urma unor lucrări publice

Adrian Teampău
27 oct. 2025, 14:39
Pericol de explozie în Slatina. Conductă de gaze fisurată în urma unor lucrări publice
Intervenție ISU la Slatina Sursa foto: Facebook /Mario de Mezzo

Pericol de explozie în muncipiul Slatina, din cauza unor lucrări la sistemul de alimentare cu apă. În timpul intervenției, lucrătorii au fisurat o conductă de gaze și a fost nevoie de intervenția ISU.

Pericol de explozie pe o stradă din Slatina

O conductă de gaze a fost fisurată, pe o stradă din municipiul Slatina, în timpul lucrărilor de modernizare la reţeaua de apă. Mai multe echipaje de intervenție, din cadrul ISU Olt, au intervenit în zonă. Salvatorii au luat măsuri pentru asigurarea măsurilor preventive, potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsăşteanu.

Purtătorul de cuvânt a precizat că nu a fost nevoie ca locatarii din zonă să fie evacuați. Furnizorul de gaze a oprit alimentarea, astfel că s-a putut interveni pentru remedierea situației.

Pompierii Detaşamentului Slatina intervin pe strada Aleea Înfrăţirii din municipiul Slatina, cu o autospecială de stingere, o autospecială CBRN (chimic, biologic, radiologic şi nuclear), un echipaj SMURD şi o autospecială pentru primă intervenţie, pentru asigurarea măsurilor specifice în urma fisurării unei ţevi de gaze, produsă în timpul unor lucrări la reţeaua de apă. Echipajele Distrigaz au oprit alimentarea cu gaze, iar evacuarea locatarilor nu a fost necesară”, a informat Alin Băsăşteanu, citat de Agerpres.

Anunțul primarului municipiului Slatina

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a confirmat incidentul. El a precizat că intervenția autorităților au dus la evitarea unui pericol de explozie. Mario de Mezzo a precizat că incidentul s-a produs în timpul lucrărilor de modernizare la reţeaua de apă. După remedierea avariei, furnizorul de gaze a dat asigurări că nu mai există scurgeri la nivelul solului.

„În timpul unor lucrări de înlocuire a reţelei de apă, pe Aleea Înfrăţirii, echipa companiei care derulează lucrările a atins cu un utilaj o conductă de gaze, provocând o fisură (prima imagine). Am ajuns acolo la scurt timp după echipele de intervenţie ale Distrigaz şi ISU Olt, care m-au asigurat că a fost izolată conducta de gaz şi că la nivelul solului nu există scurgeri de gaz”, a transmis primarul într-o postare pe Facebook.

Mario de Mezzo a preciat că situație este sub control. Totodată, a precizat el, le solicitat celor responsabil ca avaria la coloana de gaze să fie remediată rapid. Astfel, cetățenii municipiului să nu aibă de suferit din cauza întreruperii alimentării cu gaze naturale.

„De asemenea, m-au informat că situaţia este sub control şi nu se impune evacuarea locuitorilor din zonă. I-am rugat pe toţi cei responsabili să se asigure ca vor remedia situaţia în cursul zilei de astăzi, fără sincope în alimentarea cu gaze a locuitorilor din zonă şi fără incidente”, a notat primarul.

