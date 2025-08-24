La trei ani de la declanșarea războiului din țara vecină, cetățenii ucraineni continuă să traverseze ilegal granița cu România, în număr extrem de mare. Doar în primele șapte luni ale acestui an, 5.400 de oameni au intrat fără drept în țara noastră, au anunţat reprezentanţii Poliţiei de Frontieră.

Cuprins:

Câți ucraineni au traversat ilegal anul trecut granița cu România Câți ucraineni care au trecut ilegal în România au fost salvați anul acesta

Câți ucraineni au traversat ilegal anul trecut granița cu România

Deși numărul de ucraineni care trec ilegal granița cu România se menține mare, tot este mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut, când fuseseră prinse peste 7.600 de persoane.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul inspectoratelor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei şi Iaşi şi cei de la Garda de Coastă au depistat, la graniţa cu Ucraina, peste 5.400 de cetăţeni ucraineni care au trecut ilegal frontiera în România, în primele şapte luni ale anului 2025. Cifra este mai mică decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost depistate peste 7.680 de persoane”, au anunţat, duminică, reprezentanţii Poliţiei de Frontieră.

Ucrainenii care ajung ilegal pe teritoriul țării noastre beneficiază de un regim juridic special, dat fiind faptul că provin dintr-o țară aflată în .

„În locul procedurilor obişnuite aplicate pentru trecerea ilegală a frontierei, aceştia pot solicita mecanismele existente pentru protecţie, principalul instrument fiind protecţia temporară, reglementată la nivelul Uniunii Europene şi aplicată şi în România”, a precizat sursa citată.

Câți ucraineni care au trecut ilegal în România au fost salvați anul acesta

Există însă și situații în care cetăţeni ucraineni care au obţinut protecţie temporară, se întorc în ţara lor şi revin, însoțiți de alți conaționali. În trei astfel de cazuri, ucrainenii care și-au asumat rolul de călăuze au fost arestaţi preventiv pentru .

„Un exemplu semnificativ este cel din luna iulie, când poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Valea Vişeului au descoperit cinci cetăţeni ucraineni care au traversat Munţii Maramureşului. Printre ei se afla un tânăr de 23 de ani, deja beneficiar al protecţiei temporare în România, care avea rolul de călăuză. Acesta a fost reţinut şi arestat preventiv pentru 30 de zile”, au mai afirmat reprezentanţii Poliţiei de Frontieră, potrivit .

De multe ori, polițiștii de frontieră ajung să colaboreze cu salvamontiștii pentru a salva imigranți aflați în zone montane și care, din cauza altitudinilor mari, terenului accidentat şi vremii extremă riscă să își pună viața în pericol.

„În colaborare cu lucrătorii Salvamont şi cei ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, aceştia intervin frecvent pentru a acorda primul ajutor şi pentru a salva vieţi. De la începutul anului, au fost sprijiniţi peste 150 de cetăţeni ucraineni aflaţi în pericol de epuizare, hipotermie sau accidente”, au mai precizat poliţiştii de frontieră.