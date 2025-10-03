B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ploaia a provocat haos în București. Inundații pe mai multe bulevarde importante din Capitală.

Adrian Teampău
03 oct. 2025, 23:01
Ploaia a provocat haos în București. Inundații pe mai multe bulevarde importante din Capitală.
Inundații în București Sursa foto: captura Facebook
Cuprins
  1. Inundații pe mai multe șosele importante
  2. Ploile au provocat dezastru și în Ilfov
  3. STB se confruntă cu probleme în mai multe zone
  4. Inundații în mai multe zone

Inundații în București, pe mai multe bulevarde și străzi importante care sunt acoperite de ape, după ploile din această zi. Fenomenul meteo extrem a afectat mai multe județe, dar și Capitala. Imaginile postate de cei aflați în trafic arată că sistemul de canalizare a refulat și nu mai face față cantităților uriașe de apă.

Inundații pe mai multe șosele importante

Ploaia care s-a revărsat încă de la primele ore ale dimineții și până în noapte în București a provocat inundații pe mai multe artere rutiere importante. Traficul se desfășoară cu dificultate din cauza apei care depășește 30 – 40 de centimetri în unele zone. Sistemul de canalizare nu mai face față cantității mari de apă acumulate și a refulat. Autoritățile fac față cu greu situației, mai ales că este început de weekend și nu lucrează.

Imaginile postate pe rețelele de socializare arată o Capitală paralizată, sub ape. Iar comentariile cu trimitere la originile celor responsabili spun totul despre starea de spirit a bucureștenilor din aceste ore.

Bulevardul Mihai Bravu este sub ape, iar circulația se desfășoară cu dificultate, în special în zona stației de metrou. Apa a ajuns până în cele două stații de carburanți amplasate vis-a vis de gura de metrou, Rompetrol și Mol. De asemenenea

Ploile abundente care au căzut asupra Bucureștiului și județului Ilfov au paralizat traficul rutier. În anumite zone a fost blocat transportul public, iar circulația rutieră se desfășoară cu foarte mare dificultate pe mai multe artere.

Așa cum se poate vedea din clip, inundații majore sunt și în zona stației de metrou Titan, pe Bulevardul Nicolae Grigorescu, în Sectorul 3. Mai ghinioniști, pietonii au fost nevoiți să treacă direct prin apa care le ajungea până aproape la genunchi pentru a ajunge la destinații. A plouat și în stația de metrou Dristor.

Ploile au provocat dezastru și în Ilfov

Nu doar Bucureștiul era sub ape, vineri seara, ci și mai multe străzi din localitățile județului Ilfov. În Chiajna, străzile au fost inundate, dat fiind că sistemul de canalizare nu a făcut față cantității imense de apă.

STB se confruntă cu probleme în mai multe zone

STB a informat că, din cauza acumulărilor de apă în mai multe zone ale Capitalei, circulaţia unor linii de tramvai şi troleibuz este afectată. Potrivit datelor colectate începând cu ora 19.00 au înregistrate următoarele situații:

  •  Bd. Camil Ressu / Str. Liviu Rebreanu  – afectate liniile 23, 27, 49.
  • Str. 11 Iunie / staţia Gramont – afectate liniile 7, 23, 27, 47.
  • Calea Giuleşti / Şos. Orhideelor – afectate liniile 11, 44.
  • Șos. Giurgiului / capăt CFR Progresul – afectate liniile 7, 25.
  • Liviu Rebreanu / staţia Pod Lacuri  – afectate liniile 23, 27, 49.
  • Piaţa Sfânta Vineri (capăt de linie) – afectate liniile 14, 17, 55.
  • Pe Calea Giulesti, in statia Valsan – afectate  o parte din vagoanele liniilor 11, 44
  • Pe Str. Mircea Vulcanescu – sunt blocate o parte din troleibuzele liniilor 62, 85
  • Linia 36 – blocata pe Str. Reinvierii, dupa statia Maica Domnului, in ambele sensuri. Cauza: acumulare de apă
  • Linia 76 – blocata la capat de linie Piata Resita. Cauza: acumulare de apă. S-au aplicat masuri de deviere
  • Liniile 72 și 76 – blocate pe Bd. Alexandru Obregia, in zona statiei Aliorului, sens Pod Mihai Bravu. Cauza: acumulare de apă

„Pentru fiecare situaţie au fost aplicate măsuri de deviere, în vederea asigurării continuităţii transportului public. Actualizările privind reluarea circulaţiei şi eventualele modificări de traseu vor fi comunicate în timp real pe pagina oficială STB de pe platforma X (Twitter)”, a transmis STB.

Ploaia a pătruns prin acoperișul Gării de Nord și a inundat podeaua. Pasagerii aflați în tranzit încearcă să se adăpostească pe margine, încercând să se păzească de apa care se scurge prin plafon, potrivit Hotnews.

Inundații în mai multe zone

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat o vreme „închisă, vântoasă și deosebit de rece” pe parcursul zilei de vineri în Capitală. Ploile se preconizează să dureze până sâmbătă dimineață, în jurul orei 10.00.

„Va continua să plouă, însemnat cantitativ (25…40 l/mp). Vântul va avea intensificări, mai susținute pe parcursul zilei, când la rafală se vor atinge viteze de 70…90 km/h. Temperatura maximă va fi de 10…12 grade, iar cea minimă de 8…9 grade”, spunea ANM.

Până vineri seară, la ora 23, Capitala a fost vizată și de un cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului.

„În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70…90 km/h”, a precizat ANM în avertizarea emisă.

Intervenții ale salvatorilor IGSU

IGSU spune că efectele înregistrate în București au fost „semnificative”, după cum urmează:

  • În Sectorul 3, pe Splaiul Unirii, un copac s-a prăbușit peste un autoturism în care se aflau două persoane, în urma căruia a rezultat o victimă conștientă, cu traumatisme minore, care a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.
  • De asemenea, un copac s-a prăbușit peste un autoturism aflat în deplasare, în care se afla o persoană pe str. Luică, sector 4. În urma evenimentului, persoana nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

