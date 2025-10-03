B1 Inregistrari!
Vreme rea, în jumătate de țară! Când se va ameliora situația

Vreme rea, în jumătate de țară! Când se va ameliora situația

Elena Boruz
03 oct. 2025, 09:37
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce au declarat meteorologii
  2. Oltenia, cuprinsă de ploi abundente
  3. Când se va ameliora situația

Vreme rea, în toată țara. În special, zona de Sud a țării, dar și zonele montane sunt cuprinse, nu numai de temperaturi scăzute, ci și de ploi abundente, respectiv ninsori. Totuși, meteorologii vin cu vești bune. Specialiștii au anunțat când se va ameliora situația și vremea va reveni la normal pentru această perioadă calendaristică.

Ce au declarat meteorologii

Potrivit Alinei Șerban, meteorolog ANM, în jumătatea de sud a țării, episodul de vreme rea va continua și astăzi. De asemenea, nici pe litoral situația nu este prea liniștită, rafalele de vânt fiind foarte puternice.

„Pentru jumătatea de sud a țării, episodul acesta va ține și pe parcursul zilei de astăzi cu intensitate destul de mare, aș spune, pentru că vântul va continua să prezinte intensificări puternice în regiunile sud-estice, în mare parte din Muntenia, adică în sudul Moldovei, în zona Dobrogei, cu viteză mai mare. Pe litoral deja s-a intensificat pe parcursul nopții, a sporit în intensificare spre dimineață, astfel încât am avut rafale de 60-70km/h și ne așteptăm să se mențină pe parcursul zilei de astăzi la fel, cu cele mai mari viteze în zona Munteniei – rafale de până la 70-80-85km/h. În aceeași măsură, ploile vor continua”, a spus Alina Șerban pentru Digi24.

Oltenia, cuprinsă de ploi abundente

„Ploile, care s-au extins și au cuprins vestul și sudul teritoriului, au fost însemnate cantitativ. În Oltenia am avut cantități de 40-50l/m². Aici va continua să plouă, astfel încât la final de interval ne așteptăm să acumulăm cantități foarte importante, peste 80-90 l/m² și, conform avertizării de cod roșu, în județele Dolj și Olt, în jurul a 110l/m²”, a adăugat ea.

Când se va ameliora situația

Meteorologul a anunțat însă, că va exista o schimbare a situației. Treptat, vântul va slăbi în intensitate, iar ploile își vor muta „domiciliul” către partea nordică a teritoriului.  La munte, ninsoarea nu se opri și, de asemenea, nici în zonele Montale și prin Transilvania.

„Din orele serii, ne așteptăm la o ameliorare treptată. Vântul va slăbi în intensitate și se va restrânge ca arie, ploile se vor muta către jumătatea nordică a teritoriului. Ne mai așteptăm la cantități importante în zona Moldovei spre seară și în Muntenia, iar pe parcursul nopții, poate și prin Transilvania și în zonele montane. Acolo vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță dar mai ales ninsoare în zona montană mai înaltă, unde s-a depus strat de zăpadă și va continua să depună pe parcursul zilei de astăzi, când va continua să ningă”, a declarat Șerban.

De mâine, ploile se vor restrânge ca arie, iar temperaturile vor crește ușor-ușor, maximele așteptate în zilele următoare fiind de peste 20 de grade.

„Vântul va mai prezenta intensificări din când în când și la munte, astfel încât ninsorile vor fi viscolite. Acest episod a venit și cu temperaturi deosebit de scăzute, mult mai scăzute decât în mod normal la această dată, cu peste 10 grade, însă de mâine vremea se va ameliora pe măsură ce ploile se vor restrânge ca arie, astfel încât mâine vom mai vorbi de vreme rece pentru această perioadă. Maximele vor crește până la 14-15 grade, ulterior și mai mult de atât, ne așteptăm la maxime și de 20, ușor peste 20 de grade”, a precizat meteorologul.

