Elena Mateescu, directorul general al , a declarat la B1TV că România urmează să traverseze o perioadă marcată de instabilitate atmosferică accentuată. Intervalul vizat este cuprins între dimineața zilei de joi și seara zilei de sâmbătă, timp în care se vor manifesta fenomene meteo severe. Potrivit acesteia, sunt așteptate ploi abundente, intensificări semnificative ale vântului, ninsori consistente în zonele montane, precum și o scădere considerabilă a temperaturilor, care vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă a anului.

Ce județe sunt vizate de avertizările de vreme extremă

Potrivit Elenei Mateescu, vremea extremă va lovi în special sudul și sud-vestul țării. Astfel, județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj se vor afla sub avertizare de cod portocaliu de ploi abundente, cu acumulări estimate între 50 și 70 l/mp, în intervalul joi dimineață – vineri dimineață.

În aceeași perioadă, rafalele de vânt vor atinge 70–85 km/h în județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, dar și în București, unde sunt așteptate . De asemenea, zona litoralului din județul Constanța va fi afectată de rafale puternice, cu risc de vreme severă locală.

Ce fenomene de iarnă aduce masa de aer rece

Elena Mateescu a precizat că această masă de aer rece aduce fenomene de iarnă încă din debutul lunii octombrie. Zonele de munte vizate sunt din județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu. În plus, ploile abundente din sud-vest vor depăși cantitățile normale pentru o lună întreagă de octombrie.

„Într-adevăr, asistăm la o scădere semnificativă a temperaturilor, vremea fiind deosebit de rece pentru prima decadă a lunii octombrie. Practic, avem un debut de octombrie cu aspect de iarnă. Se vor înregistra , temporar viscolite, la altitudini de peste 1500 m, unde stratul de zăpadă poate atinge 30–40 cm.

În același timp, masa de aer rece aduce intensificări puternice ale vântului și ploi însemnate cantitativ, mai ales în sud-vestul țării, unde se pot acumula 50–70 l/mp. Această valoare depășește media climatologică a unei luni întregi de octombrie, care este de 45–55 l/mp”, a declarat directorul general al ANM.

Cum vor fi temperaturile în zilele următoare

Din punct de vedere termic, perioada de instabilitate va fi caracterizată de temperaturi mult mai scăzute decât cele normale pentru începutul lunii octombrie. Valorile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade Celsius, iar cele minime vor coborî în general între 0 și 10 grade, cu posibilitatea de a se înregistra temperaturi negative în estul Transilvaniei.