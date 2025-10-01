B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Elena Mateescu avertizează: ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în România

Elena Mateescu avertizează: ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în România

Ana Beatrice
01 oct. 2025, 15:06
Elena Mateescu avertizează: ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în România
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Ce județe sunt vizate de avertizările de vreme extremă
  2. Ce fenomene de iarnă aduce masa de aer rece
  3. Cum vor fi temperaturile în zilele următoare

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a declarat la B1TV că România urmează să traverseze o perioadă marcată de instabilitate atmosferică accentuată. Intervalul vizat este cuprins între dimineața zilei de joi și seara zilei de sâmbătă, timp în care se vor manifesta fenomene meteo severe. Potrivit acesteia, sunt așteptate ploi abundente, intensificări semnificative ale vântului, ninsori consistente în zonele montane, precum și o scădere considerabilă a temperaturilor, care vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă a anului.

Ce județe sunt vizate de avertizările de vreme extremă

Potrivit Elenei Mateescu, vremea extremă va lovi în special sudul și sud-vestul țării. Astfel, județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj se vor afla sub avertizare de cod portocaliu de ploi abundente, cu acumulări estimate între 50 și 70 l/mp, în intervalul joi dimineață – vineri dimineață.

În aceeași perioadă, rafalele de vânt vor atinge 70–85 km/h în județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, dar și în București, unde sunt așteptate intensificări ale vântului. De asemenea, zona litoralului din județul Constanța va fi afectată de rafale puternice, cu risc de vreme severă locală.

Ce fenomene de iarnă aduce masa de aer rece

Elena Mateescu a precizat că această masă de aer rece aduce fenomene de iarnă încă din debutul lunii octombrie. Zonele de munte vizate sunt din județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu. În plus, ploile abundente din sud-vest vor depăși cantitățile normale pentru o lună întreagă de octombrie.

„Într-adevăr, asistăm la o scădere semnificativă a temperaturilor, vremea fiind deosebit de rece pentru prima decadă a lunii octombrie. Practic, avem un debut de octombrie cu aspect de iarnă. Se vor înregistra ninsori abundente, temporar viscolite, la altitudini de peste 1500 m, unde stratul de zăpadă poate atinge 30–40 cm.

În același timp, masa de aer rece aduce intensificări puternice ale vântului și ploi însemnate cantitativ, mai ales în sud-vestul țării, unde se pot acumula 50–70 l/mp. Această valoare depășește media climatologică a unei luni întregi de octombrie, care este de 45–55 l/mp”, a declarat directorul general al ANM.

Cum vor fi temperaturile în zilele următoare

Din punct de vedere termic, perioada de instabilitate va fi caracterizată de temperaturi mult mai scăzute decât cele normale pentru începutul lunii octombrie. Valorile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade Celsius, iar cele minime vor coborî în general între 0 și 10 grade, cu posibilitatea de a se înregistra temperaturi negative în estul Transilvaniei.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Avertizare meteo cod portocaliu în București: vânt puternic și ploi torențiale în următoarele zile
Meteo
Avertizare meteo cod portocaliu în București: vânt puternic și ploi torențiale în următoarele zile
Zăpada ar putea atinge 30-40 de centimetri la Bâlea Lac. Meterologii anunță Cod Portocaliu de ninsori în Munții Făgăraș
Meteo
Zăpada ar putea atinge 30-40 de centimetri la Bâlea Lac. Meterologii anunță Cod Portocaliu de ninsori în Munții Făgăraș
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Cum va fi vremea în cea de-a doua lună de toamnă
Meteo
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Cum va fi vremea în cea de-a doua lună de toamnă
Prima zi de octombrie: frig și ploi, în majoritatea zonelor din țară. Iată cum va fi vremea astăzi
Meteo
Prima zi de octombrie: frig și ploi, în majoritatea zonelor din țară. Iată cum va fi vremea astăzi
Viscolul lovește puternic în România. Prima șosea care s-a închis din cauza zăpezii abundente. Zonele din țară unde a nins
Meteo
Viscolul lovește puternic în România. Prima șosea care s-a închis din cauza zăpezii abundente. Zonele din țară unde a nins
Ploi și temperaturi scăzute în ultima zi de septembrie! Iată cum va fi vremea astăzi
Meteo
Ploi și temperaturi scăzute în ultima zi de septembrie! Iată cum va fi vremea astăzi
Inundații catastrofale provocate de ploile abundente din Spania. MAE a emis o avertizare de călătorie
Meteo
Inundații catastrofale provocate de ploile abundente din Spania. MAE a emis o avertizare de călătorie
România, lovită de vortexul polar. Când vin primele ninsori în țara noastră
Meteo
România, lovită de vortexul polar. Când vin primele ninsori în țara noastră
Octombrie începe cu ploi și frig în toată țara. Cum va fi vremea până la finalul lunii
Meteo
Octombrie începe cu ploi și frig în toată țara. Cum va fi vremea până la finalul lunii
Toamna aduce vreme severă! Cât de rece va fi luna octombrie: „Lapoviță și ninsoare în următoarele zile”
Eveniment
Toamna aduce vreme severă! Cât de rece va fi luna octombrie: „Lapoviță și ninsoare în următoarele zile”
Ultima oră
15:33 - Nicușor Dan a refuzat să promulge această lege. Ce motive a invocat președintele României
15:32 - Secretele unei cărni fragede. Metode simple pe care oricine le poate folosi
15:30 - Aroganță la o șoferiță din Argeș. A condus sub influența alcoolului la 82 de ani. Cum au reacționat polițiștii
15:13 - A murit un fost consilier al lui Ion Iliescu. Diplomat de carieră, a reprezentat România în Austria
15:06 - Alertă pe piața auto: Un cunoscut producător a rechemat mai multe autovehicule în service din cauza unei defecțiuni la pedala de frână
15:05 - Ce a cerut Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: “În ceea ce mă privește …”
15:01 - Sobele pe lemne, la fel de nocive ca fumatul? Cercetătorii avertizează asupra pericolelor ascunse pentru plămâni
14:54 - Paula Seling a dezvăluit la ce alimente a renunțat pentru a ajunge la forma dorită
14:37 - Au început preînscrierile pentru e-vouchere. Cine poate obține un ajutor financiar de 7.900 de euro
14:36 - Experiment social controversat într-un oraș japonez. Localncii acuză un amestec în viața privată