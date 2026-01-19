Polițiștii din Botoșani caută o persoană care a extras 15.000 de lei dintr-un bancomat, dar a uitat banii pe aparat.

15.000 de lei, bani uitați pe un bancomat

Presa locală scrie că banii au fost găsiți sâmbătă pe de o persoană care a vrut să scoată numerar tot de acolo. Când a văzut banii, aceasta a sunat la 112.

Bancomatul în cauză aparține ING Bank și se află pe strada Marchian din oraș.

„Posesorul banilor se poate prezenta la sediul Poliţiei Municipiului Botoşani pentru a intra în posesia lor. Acesta trebuie să facă dovada faptului că îi aparţin”, a transmis