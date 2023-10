Poliția Română, 31 de perchezitii la traficanții de persoane, în această dimineată

Politistii si procurorii DIICOT au derulat, in aceasta dimineata 31 de perchezitii la membrii unei grupari care sunt banuiti ca exploatau persoane cu dizabilitati sau aflate in situatii vulnerabile.

In acest context, purtatorul de cuvant al Politiei Române, Georgian Drăgan, a vorbit, in direct, la televiziunile de stiri, despre aceasta actiune.

“Avem in derulare la nivelul Politiei Romane, cu unitatile de Parchet competente, doua actiuni care vizeaza aceleasi persoane. Vorbim de o actiune a colegilor din cadrul Directiei de Investigatii Criminale, care impreuna cu procurorii DIICOT, structura centrala, pun in executare 31 de mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in sase judete. Activitatile aunt derulate intr-o cauza privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, fals în declarații, fals intelectual, fals material în înscrisuri oficiale și delapidare”, a declarat Georgian Drăgan, potrivit .

Acesta a precizat că “din cercetări a reieșit că, începând cu luna noiembrie 2020, în județul Ilfov, ar fi fost constituite două grupuri infracționale organizate, în scopul exploatării persoanelor cu dizabilități sau aflate în situații vulnerabile. Vorbim aici de exploatarea victimelor fiind realizată prin supunerea la tratamente inumane ori degradante, prin exploatarea muncii neremunerate a acestora, prin constrângere și exercitare de acte de violență fizică. La toate acestea se adaugă lipsirea de hrană suficientă și adecvată nutrițional, prin lipsa sau neadministrarea tratamentului medical adecvat diagnosticului fiecărui beneficiar, prin lipsa îngrijirii și asigurarea igienei beneficiarilor care nu aveau capacitatea fizică și psihică de autoîngrijire, concomitent cu ținerea acestora în stare de aservire față de membrii grupurilor infracționale organizate, în vederea obținerii de către liderii grupărilor și de către ceilalți membri a unor foloase patrimoniale pe nedrept”.

Purtatorul de cuvant al Politiei Române a spus ca în această cauză prejudiciul total este de peste 5,2 milioane de lei. “Dar mai presus de prejudiciu este important să spunem că activitățile noastre vizează în primul rând salvarea vieții acestor persoane, acordarea de îngrijiri medicale, tocmai de aceea vorbim în această cauză de sprijin din partea Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul MAI, sprijin din partea IGSU si SMURD București si, bineînțeles, specialiști din cadrul I.N.M.L. „Mina Minovici” București, astfel încât persoanele să poată fi îngrijite corespunzător, sa poate fi consiliate de catre specialisti in consiliere psihologica. In urma acestor activitati, vor fi conduse, la sediul DIICOT, structura centrala, 26 de persoane, in vederea audierii. 15 martori au fost deja citati, vor fi audiati”, a punctat Georgian Dragan.

“In paralel cu aceasta activitate, colegii din cadrul Directiei de Investigare a activitatilor economice pun in executare 21 de mandate de perchezitie domiciliara, in acelasi context cu perchezitiile mentionate anterior, in Bucuresti, Ilfov si Ialomita, la sediile unor institutii publice si private implicate in activitatea infractionala in aceste cauze in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii unor fapte de abuz in serviciu. In aceasta situatie, perchezitiile de la economic vizeaza faptul ca doua institutii publice cu responsabilitati in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului ar fi atribuit unei asociatii, in calitate de furnizor de servicii medicale, mai multe contracte de prestari de servicii sociale fara respectarea prevederilor legale. In acest caz, vorbim de un prejudiciu de 3,5 milioane de lei”, a mai spus purtatorul de cuvant.