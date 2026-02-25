Un polițist de frontieră a fost reținut de procurorii DIICOT pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism și trafic de minori. Este acuzat că a obligat o fată de 17 ani să se prostitueze în străinătate.

Polițist de frontieră, proxenet în timpul liber

a reținut un de frontieră în vârstă de 24 de ani care a forțat o adolescentă de 17 ani să se prostitueze în Elveția și Germania. Autoritățile au deschis pe numele acestui polițist de frontieră pentru infreacțiunile de , trafic de persoane și trafic de minori.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu luna aprilie 2023, profitând de starea de vulnerabilitate a unei victime minore, în vârstă de 17 ani, precum și prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența sentimentelor de iubire, promisiunea unei căsătorii și a unui viitor împreună, inculpatul, în vârstă de 24 de ani (agent al poliției de frontieră), a recrutat-o în scopul exploatării sexuale”, susțin procurorii DIICOT, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în intervalul iulie 2024 – octombrie 2025, agentul de poliție a transportat persoana vătămată minoră în Elveția și Germania. Aici a adăpostit-o în diferite locații închiriate în regim hotelier și a determinat-o să se prostitueze. Procurorii susțin că fata ar fi fost forțată să întrețină relații sexuale contra bani, fiind inclusiv bătută și manipulată psihic.

Polițistul și-ar fi însușit cea mai mare parte a sumelor obținute din această activitate infracțională.

Alte acuzații de proxenetism

DIICOT a transmis că cazul acestui polițist de frontieră acuzat de proxenetism nu este singular. Într-un alt dosar, un tânăr de 23 de ani ar fi determinat o tânără să se prostitueze, tot în locații din Germania și Elveția.

În acest caz, au fost puse în aplicare patru mandate de percheziție pe raza județului Mehedinți. La percheziții, au fost găsite și ridicate înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, bijuterii, diferite cantități de substanțe vegetale și pulverulente, aflate în curs de expertizare, un grinder, precum și alte mijloace de probă.

Procurorii au sesizat miercuri Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.