Povestea trapperului care a înjurat România. Gestul său a scandalizat o țară întreagă, dar cine este el de fapt

sau Beto, așa cum mai este cunoscut, este un tânăr de 21 de ani, din Capitală. Albert Constantin este numele lui, iar povestea lui de viață se poate numi cel puțin interesantă. Gestul pe care acesta l-a făcut la festivalul a scandalizat o țară întreagă, iar reacțiile s-au ținut în lanț.

Albert NBN a înjurat România, pe scena de la festival, iar acest lucru a stârnit controverse. Băiatul s-a confruntat cu multe critici, chiar dacă în rândul copiilor și adolescenților este un trapper iubit.

Cine este de fapt Albert NBN

Albert NBN s-a născut în anul 2004, iar pe scena muzicală din România a pășit cu melodia „M6”, realizată în colaborare cu un alt interpret al aceluiași gen muzical, MGK666. Piesa face referire la cartierul Militari, din sectorul 6, unde tânărul Albert a copilărit. Cele 14 milioane de vizualizări, strânse la această piesă, reliefează faptul că „Beto” este destul de iubit și ascultat printre adepții acestui stil muzical.

Ce studii are Albert NBN

Albert NBN a renunțat destul de devreme la școală. La nici 14 ani, acesta a decis că relația lui cu instituția de învățământ trebuie să se încheie. Potrivit spuselor acestuia, nu regretă că a ales acest drum, însă nici nu îndeamnă copiii să îl urmeze. În tot acest demers al lui, Albert a fost susținut de tatăl lui să se lase de școală. Acesta l-a sprijinit și a convins-o pe mama trapper-ului să fie de acord, deoarece, în primă instanță, femeia nu a acceptat.

„De la 14 ani m-am lăsat de școală. Am rămas repetent și m-am dus iar la școală, nu știu ce a fost în capul meu, iar când mă uitam la mine și la colegii mei, eu având tatuaje pe mâini, îi vedeam ca pe nepoții mei. Am zis că nu mai am ce să caut aici și am sărit pe geamul de la baie. N-am ieșit pe ușă, pentru că erau gardianul și biroul directoarei fix acolo. N-am putut să mai aștept să se termine orele și am sărit pe geam. Nu te gândi că am sărit de la etajul 4, am sărit de la primul etaj. Voiam să ies și afară, aveam mai multe planuri. Nu mai era școala de mine în niciun caz! (…)

Nu-mi pare rău că m-am lăsat de școală. Dacă nu mă lăsăm, nu mai eram aici acum. Nu vreau să influențez copiii acum, pentru că nu toți au același drum sau noroc! Asta e povestea mea și atât!

Mama s-a luat de mine rău când i-a zis tata să mă lase să nu mă mai duc. Voiam sa fac sport, apoi m-am apucat de muzică. (…)Dacă voiam să ajung doctor, da, trebuie să merg, dar eu am știut care era drumul meu și de aceea nu mi-a plăcut școala!”, a spus Albert NBN, în urmă cu ceva timp, potrivit

Cine este tatăl lui Albert NBN

Tatăl lui Albert NBN este cunoscut sub numele de „Vali Nebunu`”. Acesta are un trecut tumultuos cu autoritățile, fiind implicat în mai multe infracțiuni. Dosare de șantaj și camătă, dar și episoade de violență, toate sunt în istoricul tatălui lui Albert NBN, care este destul de cunoscut pentru relațiile sale cu lumea interlopă, din București.

Un episod recent a avut loc în 2024. Atunci, locuința lui Albert NBN a fost percheziționată într-un dosar de șantaj și camătă. Presa a scris că Vali Nebunu` ar fi fost vizat alături de alți interlopi mai mult sau mai puțin cunoscuți: Marius Costea zis Țâru (clanul Ghenosu), Mihai Ionuț Laurențiu zis Laur al lui Expres (apropiat al lui Sherif din Giulești), sau Adrian Vasile.

De asemenea, o întâmplare violentă, cunoscută, în ceea ce-l privește pe tatăl lui Albert a avut loc tot anul trecut. Bărbatul ar fi fost implicat într-o altercație cu unul din cei mai periculoși interlopi din Chiajna, Costeluș Litrașu. Acesta din urmă l-ar fi bătut pe Vali Nebunu`, care s-ar fi dus la „întâlnire” cu bodyguardul său.

Deși nu a depus nicio plângere la poliție, autoritățile au aflat de acest incident, drept pentru care Litrașu a fost repus în arest preventiv.

Gestul care a scandalizat România

„Beto” a urcat pe scena festivalului „Beach, please!”, în această ediție, iar înjurăturile adresate țării, au supărat populația. Mai jos, versurile cântate de Albert NBN la evenimentul de la malul mării:

„Se vede pe furiș …

Îmi bag … în România

Pe țara voastră mă p…

Eu nu sunt de România

Și deja când sunt în state

Vreau să vă iau banii

Nu să-i torn lu’ fiu-miu rate

Nu las pe guvern să spună că nu se poate

Ce dacă-s nebun am alergie la contracte”, sunt versurile pe care Albert NBN le-a cântat la „Beach, please!”.

Reacția lui Albert NBN, în urma scandalului: „Nu o mai căutați cu noi, că sunteți niște bătrâni proști”

În urma valului de critici, Albert NBN a reacționat. Acesta a transmis un mesaj pentru oamenii care l-au judecat pentru ceea ce a cântat la Costinești.

„Aţi luat toţi foc că de ce înjur România. În primul rând, sunteţi nişte inculţi care nu ştiţi la ce mă refer. Şi nici nu încerc să vă explic la ce mă refer. Eu le-am explicat la copiii voştri să nu se drogheze de fiecare dată când am făcut show pe scenă.

Dacă n-aveţi bani să ajungeţi la «Beach, Please!» şi sunteţi frustraţi, nu-i problema noastră. Nu o mai căutaţi cu noi, pentru că sunteţi penibili, sunteţi jalnici, sunteţi nişte bătrâni proşti care la copiii voştri le curg balele după noi. Gen, nu aveţi ce să faceţi. Sincer! Nu că asta ar fi ceva rău. Noi vă iubim copiii”, a spus Albert NBN, potrivit

Mai apoi, acesta a venit cu un alt clip, în completarea primului. Acesta și-a schimbat părerea, spunând că își „iubește țara”, însă îl frustrează ceea ce „face statul din ea”.

„Îmi iubesc țara, dar nu suport ceea ce face statul din ea. Nu am jignit românii, am vorbit despre frustrarea unei generații care nu se mai regăsește în deciziile celor de sus”, a mai spus Albert NBN.