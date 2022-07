Neversea și-a deschis porțile! Distracție pe litoral, alături de 150 de DJ faimoşi pe 5 scene

S-a dat startul la distracție pe litoral! Festivalul Neversea, cel mai mare festival de pe o plajă din Europa, și-a deschis în cursul zilei de joi, 7 iulie 2022, la ora 14:00, porțile pentru zeci de mii de visători din întreaga lume!

Timp de 4 zile și 4 nopți, The Island of Dreams va transforma experiența muzicală de la malul Mării Negre într-o poveste frumoasă alături de cea mai faină gașcă de festival și peste 150 de artiști naționali și internaționali de renume, notează

Litoralul e plin de culoare

Turiștii au fost întâmpinați de personaje pline de culoare, animatori, dansatori și decoruri fantastice de pe The Island of Dream,

Pe timpul zilei, t o serie de activări, cu zone de relaxare, de mâncare și băuturi, sesiuni de make-up, studio de tatuaje, un cinematograf, experiențe VR, ecrane kinetice, scene și workshop-uri tematice sau walking act-uri.

La apus, scena Main Stage a fost ocupată de artiștii iubiți și mult așteptați precum The Motans, Madeon, Danny Avila, Alesso, KSHMR, Ummet Ozca și Tchami.

Pe scena The Ark au bucurat inimile artiști precum Arkanian x Azrael Golden x Zannidache, DJ Shiver, L’Entourloop with N’Zeng, Troy Berkley & Blabbermouf, Macanache, Paraziții, Phunk B, Șuie Paparude, YnY Sebi, Zo.

Pe scena Oasis au fost prezenți Anna Tur, Claptone, Elchinsoul B2B Kattia, Ferreck Dawn, Mike Kross, Noel Holler B2B Toby Romeo, Nusha, Paul Damixie, Terry Golden.

Pe scena Temple au fost Sublee B2B Cap, Paul Kalkbrenner și Nina Kraviz, iar pe scena Daydreaming au fost Audiofly, Caleesi & Sarah Kreis, Dizharmonia, El Mundo, Hot Oasis, Julian M, Oliver Koletzki.

Ce artiști vor evolua în următoarele zile ale festivalului

Vineri, 8 iulie

Mainstage: B Jones, DJ Dark & Mentol, Don Diablo, Nicky Romero, Parov Stelar Live, Quintino, Smiley, ZHU

Temple: Arapu, Priku, Raresh

The Ark: Deliric x Silent Strike with Muse Quartet, El Nino, Grasu XXL, Killa Fonic, Malaa, Marko Glass ft. Bvcovia, Netsky, Rava

Daydreaming: Armen Miran, Bross, Christian Loffler, Djeff, Hernan Cattaneo, Igor Marijuan, Vizan

Oasis: Andre Rizo, Andrew Dum, Cotoraci B2B Kaiser, Dave Andres, John Junior, Kasia, Le Twins, Moonsound, Sllash & Doppe

Sâmbătă, 9 iulie

Mainstage: Alan Walker, Arias, Black Eyed Peas, Brennan Heart, Carla’s Dreams, Manuel Riva, Steve Aoki, W&W

Temple: Amelie Lens, Cezar B2B Praslea, Milo Spykers, Sit

The Ark: AlbertNbN, Azteca, bbno$, Borgore, Connect-R & Johny Romano, Dub FX & Woodnote, Nane, Șatra B.E.N.Z.

Daydreaming: Akos, Angel, Day Dreamers (Marwan, Woodnote, Dub FX), Glauco Di Mambrio, Hraach, Kerala Dust, Marwan, Mira, Persic

Oasis: Adrian Funk, Adrian Șaguna, AlexUnder Base, Andrew Maze, Arias, Bogdan Vix, Maryo, Pascal Junior, Rave Republic, Vali Bărbulescu & Lucian Bărbulescu

Duminică, 10 iulie

Mainstage: Azteck, Delia, Dimitri Vegas & Like Mike, NERVO with Alexandra Stan (Special Guest), One True Singer (Rareș, Adi & Erika Isac), Timmy Trumpet, Tujamo, Tyga

Temple: Jamie Jones, Mahony, Richy Ahmed

The Ark: Culese din Cartier, Dirtyphonics, DJ Wicked, Ian, Krewella, Oscar

Daydreaming: HVOB Live (clubset), Lee Burridge, Matthew Dekay, Pan Live, Pandhora Live, Refrakt, Sebastian Leger

Oasis: AlbWho, Alex Kennon, Chris Hype, DJ Andi, Hiddn, Korolova, Maya, Rosario Internullo, Sasha Lopez