Circul Metropolitan București lansează „Povești de iubire”, un spectacol imersiv care aduce pe aceeași scenă momente artistice spectaculoase, acrobații aeriene și emoții intense. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 14 februarie 2026, de la ora 18.00.

Ce este spectacolul „Povești de iubire” de la Circul Metropolitan București

Pentru prima dată, București reunește într-un singur eveniment unele dintre cele mai emoționante, spectaculoase și pline de suspans momente artistice, construite în jurul unui fir comun: iubirea, în toate formele sale.

„Povești de iubire” nu este doar un spectacol de circ clasic, ci o experiență imersivă, care invită publicul să pătrundă într-un univers al emoțiilor intense, unde arta, mișcarea și trăirea se împletesc într-un mod memorabil.

Cum sunt spuse poveștile de iubire pe scena circului

Iubirea este exprimată prin limbajul universal al corpului și al mișcării. Pasiunea, tandrețea și dorința se combină cu forța, echilibrul și curajul artiștilor de circ, dând naștere unor momente încărcate de simboluri și emoție.

Publicul va descoperi povești spuse prin acrobații aeriene care taie respirația, îmbrățișări suspendate între cer și pământ, gesturi pline de sensibilitate și momente de suspans, în care adrenalina completează emoția.

Ce tipuri de emoții transmite spectacolul

Fiecare număr artistic este gândit ca o declarație de iubire: romantică, pasională, jucăușă sau dramatică. Spectacolul propune o incursiune profundă în universul sentimentelor autentice, transformând fiecare moment într-o experiență care apropie și emoționează.

„Povești de iubire” este dedicat tuturor celor care cred în puterea emoțiilor reale și în capacitatea artei de a rămâne în suflet mult timp după ce luminile scenei se sting.

De ce este „Povești de iubire” un eveniment unic

Prin conceptul său, spectacolul se diferențiază de producțiile clasice de circ, propunând o întâlnire între artă, poveste și trăire. Este o experiență care nu doar impresionează vizual, ci creează o conexiune emoțională puternică între artiști și public.

Evenimentul are loc la Circul Metropolitan București, una dintre cele mai importante instituții culturale din Capitală, cunoscută pentru producțiile sale inovatoare și spectacolele de impact.

De unde pot fi cumpărate biletele pentru spectacol

Biletele pentru spectacolul „Povești de iubire” pot fi achiziționate online, de pe site-ul oficial al Circului Metropolitan București, accesând platforma de bilete: