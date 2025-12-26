Pregătire militară pe bani, pentru tinerii interesați, prevăd două proiecte legislative care vizează apărarea națională, adoptate în Parlament. Cei interesați vor putea face, la cerere, instrucție de bază.

Pregătire militară pe bani pentru tineri

Două adoptate în Parlament își propun să modifice Legea privind și înlocuirea Legii apărării naționale a României. Primul proiect legislativ a trecut recent de Parlament și merge la promulgare. Acesta modifică legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare. Al doilea proiect, care urmează să fie votat, va înlocui Legea apărării naționale a României (Legea nr. 45/1994).

Prin proiectul aprobat se introduce posibilitatea de a urma, în mod voluntar, un program de pregătire militară. Concret, pe timp de pace, cetățenii români, bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă, pot solicita Ministerului Apărării Naționale ( ) participarea la un program de pregătire militară de bază.

Înscrierea în acest program se va face în baza unui angajament semnat pe propria răspundere. Voluntarul consimite să îndeplinească programul de instrucție după ce va fi declarat apt în urma procesului de selecție efectuat într-un centru militar.

Ce drepturi vor avea voluntarii la pregătire militară

Pe parcursul derulării acestui program de pregătire militară, soldații/ gradații voluntari în termen vor beneficia gratuit de cazare, drepturi de echipare și de hrană, asistență medicală și medicamente. De asemenea, li se vor acorda toate drepturile prevăzute de lege pentru . La final, ei vor primi și o indemnizație reprezentând trei câștiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Conform datelor actualizate, suma se ridică la 25.850 de lei, ținând cont că salariul mediu brut ajunge, în 2025, la 8.620 de lei. Tot la finalizarea programului de pregătire militară, centrele militare îi iau în evidență pe voluntari și îi introduc în rezerva operațională.

Legea mai reglementează cum îndeplinesc serviciul militar studenții școlarizați în instituții civile de învățământ superior. Aceștia pot servi pentru acoperirea nevoilor MApN sau ale altor instituții cu atribuții în .

Totodată, vor fi incluși în categoria rezerviștilor cetățenii români care au avut calitatea de polițist sau de polițist de penitenciare.

Ce reglementări urmează să fie adoptate

Pe lângă proiectul care vizează instituirea unui program de pregătire militară, un al proiect așteaptă votul decisiv în Parlament. Acesta a trecut tacit de Camera Deputaților și reglementează cadrul legal pentru intervențiile în afara granițelor, destinate protejării cetățenilor români aflați în pericol. Proiectul stabilește noi abordări ale relațiilor specifice domeniului apărării: