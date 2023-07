Preot din Vaslui, acuzat de enoriași că a dat în patima păcănelelor, după ce a împrumutat bani de la ei și a uitat și îi mai înapoieze

Un preot din Vaslui este bănuit de enoriași că a căzut în de la ei și nu i-a mai dat înapoi.

Dar, preotul se apără și spune că, de fapt, adevărul este altul. A împrumutat bani de la un cămătar pentru o casă și că a luat banii ca să își poată achita datoria care devenea tot mai mare, conform observatornews.

Rudele decedatului vor banii înapoi

20 de localnici susțin că parohul din Hălărești și Siliștea, comuna Iana, le-a cerut bani cu împrumut. De la o bătrână, care a murit, părintele ar fi luat 21.700 de lei, bani pe care nu i-a mai înapoiat. Acum rudele care o moștenesc vor banii înapoi.

„Este adevărat că am datorii mari la oameni, dar mi-am cumpărat o casă și m-am încurcat cu un cămătar! Din cauza asta nu am putut să dau oamenilor înapoi banii! Dar ștați liniștiți, că am vorbit cu oamenii și urmează în cel mai scurt timp să îmi vând apartamentul și o să dau bănuții oamenilor înapoi! Despre asta este vorba!

Au fost niște sume pe care a trebuie să le dau omului acesta, cămătarului, pentru că nu m-am descurcat să-i dau la timp și s-a ajuns la o sumă consistentă și pierdeam apartamentul. Și atunci a trebuit să mă împrumut, din stânga, din dreapta, ca să-i dau cămătarului dijma. Din cauza asta am ajuns în situația de față.

Înțeleg că oamenii de unde am împrumutat bani sunt nemulțumiți, dar am să vorbesc cu ei și am să le spun că le dau banii înapoi. Recunosc, am făcut o greșeală, într-adevăr, pe care mi-o asum. Faptul că se aude că joc la păcănele nu este real!”, a declarat preotul pentru Vremea Nouă.

Reprezentanții Episcopiei Hușilor au aflat de și au menționat că vor analiza cazul și că vor lua măsuri.