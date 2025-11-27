În cadrul ședinței în care Consiliul Superior al Magistraturii a dat, joi, un aviz negativ pentru proiectul de modificare a pensiilor speciale ale magistraților, președinta CSM, Elena Costache, a exprimat un mesaj puternic. Ea acuză faptul că magistrații au fost „supuși unui veritabil asediu din partea lideri unor politici”.

Ce acuzații a lansat președinta CSM, Elena Costache,

„Au ajuns să influențeze într-o asemenea manieră opinia publică încât am devenit o adevărată țintă a unei campanii de ură, de denigrare, de dezinformare, în care toate reacțiile noastre firești într-o astfel de luptă au fost prezentate într-o manieră neconformă realități. Stiți cu toții și este de notorietate că, cel puțin de șase luni de zile, ne-am desfășurat activitatea în niște condiții cu care nu știu dacă Consiliul, ca instituție, s-a mai confruntat, poate doar vechiul consiliu, în perioada 2018-2019, la modificările la Legile Justiției”, a spus Costache, potrivit . Ea a mai adăugat că, „și în aceste condiții”, membrii CSM și instituția au „dat dovadă de bună credință”, iar „toate reacțiile noastre au fost pe măsura atacurilor și a acestei campanii de denigrare”. Cum justifică președinta CSM Elena Costache reacțiile CSM-ului

Totodată, Costache a precizat că s-a ajuns ca „justiția să reprezinte principala problemă în această țară, ca justiția să fie tratată ca o chestiune care trebuie scoasă în afara oricărui sistem democratic, care trebuie demonizată și fără rezolvarea acestei probleme țara nu își poate parcurge drumul european”.

„Consider că, așa cum am spus, toate reacțiile noastre au fost pe măsura atacurilor la care am fost supuși și că noi am avut la bază, contrar celor afirmate public în numeroase rânduri, doar idea de salvgardare, de apărare și de consolidarea statutului.

Nu am alergat după privilegii pentru că nu avem astfel de privilegii. Nu am alergat după bani, nu am alergat după nimic din ceea ce ar putea să ne întărească așa-zisa putere, pentru că puterea noastră este cea dată de constituție și dacă am făcut ceva în toată această perioadă nu a fost decât să luptăm pentru apărarea independenței, a cărui prezervare are un impact direct asupra cetățeanului, asupra justițiabilului, ca fiind cel care beneficiază de actul de justiție.

(…) Cei care au pornit toată această situație, care au generat-o nici până la această oră nu au înțeles să iasă public și să spună adevărul și nu au înțeles să-și ceară scuze, în opinia mea”, a mai menționat președinta CSM.

Ce a spus președinta ÎCCJ, Lia Savonea

Mai mult, și președinta Înalte Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a vorbit despre presiune asupra magistraților.

„Voi da un vot categoric împotrivă, deoarece asistăm la o eliminare de facto a pensiilor de serviciu. (…) Toți au perceput-o ca fiind o presiune uriașă în ultima perioadă. Și eu cred la fel ca și colegii mei”, a spus Savonea în momentul în care a ajuns la ședința CSM.

Amintim că, joi, CSM a dat un aviz negativ pentru proiectul de modificare a pensiilor speciale ale magistraților, însă, avizul este consultativ. Prin urmare, decizia CSM nu blochează în mod direct proiectul, iar premierul poate demara procedura de angajare a răspunderii Guvernului în Parlament pentru adoptarea legii.

Termenul-limită impus de Comisia Europeană pentru rezolvarea acestui subiect expiră vineri, iar România riscă să piardă 231 de milioane de euro din fondurile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) dacă nu se încadrează în termen.

Care este contextul proiectului și ce rol a avut avizul CSM

Inițial, Guvernul condus de Ilie Bolojan a propus modificarea , însă, proiectul a fost respins de Curtea Constituțională deoarece Executivul a lansat procedura fără să aștepte avizul CSM, fie el pozitiv sau negativ.

La ședința de plen a Consiliului Superior al Magistraturii, care a început la ora 11:00, a participat și ministrul Justiției, Radu Marinescu, însă, pe ordinea de zi inițială nu figura emiterea acestui aviz consultativ, fără de care premierul nu-și putea angaja răspunderea. Agenda a fost însă suplimentată, iar CSM a dat un aviz negativ, permițând în continuare Guvernului să-și urmeze parcursul legislativ.

Acum că avizul CSM a fost emis, premierul poate convoca o ședință de Guvern pentru adoptarea oficială a proiectului de lege privind pensiile magistraților. Proiectul va fi apoi transmis Parlamentului, unde deputații și senatorii pot depune amendamente, care vor fi analizate într-o nouă ședință a Executivului.

Ulterior, prim-ministrul va veni în Parlament pentru a-și angaja răspunderea pe acest proiect.

Legea poate fi contestată la Curtea Constituțională de grupuri parlamentare, Înalta Curte, președinte sau Avocatul Poporului. Judecătorii CCR vor decide dacă reforma respectă Constituția. Dacă va fi declarată constituțională, legea va fi promulgată și va intra în vigoare.