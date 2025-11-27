B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce acuzații a lansat șefa CSM, Elena Costache, în timpul ședinței în care a fost dat aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale: „Toate reacțiile noastre au fost pe măsura atacurilor la care am fost supuși”

Ce acuzații a lansat șefa CSM, Elena Costache, în timpul ședinței în care a fost dat aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale: „Toate reacțiile noastre au fost pe măsura atacurilor la care am fost supuși”

Ana Maria
27 nov. 2025, 12:14
Ce acuzații a lansat șefa CSM, Elena Costache, în timpul ședinței în care a fost dat aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale: „Toate reacțiile noastre au fost pe măsura atacurilor la care am fost supuși”
Sursa Foto: Captură Video/ Digi24
Cuprins
  1. Ce acuzații a lansat președinta CSM, Elena Costache,
  2. Cum justifică președinta CSM Elena Costache reacțiile CSM-ului
  3. Ce a spus președinta ÎCCJ, Lia Savonea
  4. Care este contextul proiectului și ce rol a avut avizul CSM

În cadrul ședinței în care Consiliul Superior al Magistraturii a dat, joi, un aviz negativ pentru proiectul de modificare a pensiilor speciale ale magistraților, președinta CSM, Elena Costache, a exprimat un mesaj puternic. Ea acuză faptul că magistrații au fost „supuși unui veritabil asediu din partea lideri unor politici”.

Ce acuzații a lansat președinta CSM, Elena Costache,

Totodată, Costache a precizat că s-a ajuns ca „justiția să reprezinte principala problemă în această țară, ca justiția să fie tratată ca o chestiune care trebuie scoasă în afara oricărui sistem democratic, care trebuie demonizată și fără rezolvarea acestei probleme țara nu își poate parcurge drumul european”.

„Consider că, așa cum am spus, toate reacțiile noastre au fost pe măsura atacurilor la care am fost supuși și că noi am avut la bază, contrar celor afirmate public în numeroase rânduri, doar idea de salvgardare, de apărare și de consolidarea statutului.

Nu am alergat după privilegii pentru că nu avem astfel de privilegii. Nu am alergat după bani, nu am alergat după nimic din ceea ce ar putea să ne întărească așa-zisa putere, pentru că puterea noastră este cea dată de constituție și dacă am făcut ceva în toată această perioadă nu a fost decât să luptăm pentru apărarea independenței, a cărui prezervare are un impact direct asupra cetățeanului, asupra justițiabilului, ca fiind cel care beneficiază de actul de justiție.

(…) Cei care au pornit toată această situație, care au generat-o nici până la această oră nu au înțeles să iasă public și să spună adevărul și nu au înțeles să-și ceară scuze, în opinia mea”, a mai menționat președinta CSM.

Ce a spus președinta ÎCCJ, Lia Savonea

Mai mult, și președinta Înalte Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a vorbit despre presiune asupra magistraților.

„Voi da un vot categoric împotrivă, deoarece asistăm la o eliminare de facto a pensiilor de serviciu. (…) Toți au perceput-o ca fiind o presiune uriașă în ultima perioadă. Și eu cred la fel ca și colegii mei”, a spus Savonea în momentul în care a ajuns la ședința CSM.

Amintim că, joi, CSM a dat un aviz negativ pentru proiectul de modificare a pensiilor speciale ale magistraților, însă, avizul este consultativ. Prin urmare, decizia CSM nu blochează în mod direct proiectul, iar premierul poate demara procedura de angajare a răspunderii Guvernului în Parlament pentru adoptarea legii.

Termenul-limită impus de Comisia Europeană pentru rezolvarea acestui subiect expiră vineri, iar România riscă să piardă 231 de milioane de euro din fondurile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) dacă nu se încadrează în termen.

Care este contextul proiectului și ce rol a avut avizul CSM

Inițial, Guvernul condus de Ilie Bolojan a propus modificarea pensiilor magistraților, însă, proiectul a fost respins de Curtea Constituțională deoarece Executivul a lansat procedura fără să aștepte avizul CSM, fie el pozitiv sau negativ.

La ședința de plen a Consiliului Superior al Magistraturii, care a început la ora 11:00, a participat și ministrul Justiției, Radu Marinescu, însă, pe ordinea de zi inițială nu figura emiterea acestui aviz consultativ, fără de care premierul nu-și putea angaja răspunderea. Agenda a fost însă suplimentată, iar CSM a dat un aviz negativ, permițând în continuare Guvernului să-și urmeze parcursul legislativ.

Acum că avizul CSM a fost emis, premierul poate convoca o ședință de Guvern pentru adoptarea oficială a proiectului de lege privind pensiile magistraților. Proiectul va fi apoi transmis Parlamentului, unde deputații și senatorii pot depune amendamente, care vor fi analizate într-o nouă ședință a Executivului.

Ulterior, prim-ministrul va veni în Parlament pentru a-și angaja răspunderea pe acest proiect.

Legea poate fi contestată la Curtea Constituțională de grupuri parlamentare, Înalta Curte, președinte sau Avocatul Poporului. Judecătorii CCR vor decide dacă reforma respectă Constituția. Dacă va fi declarată constituțională, legea va fi promulgată și va intra în vigoare.

Tags:
Citește și...
De unde poți cumpăra brazi și molizi pentru Crăciun, începând cu 17 lei bucata. Anunțul făcut de Romsilva
Eveniment
De unde poți cumpăra brazi și molizi pentru Crăciun, începând cu 17 lei bucata. Anunțul făcut de Romsilva
Daniel David: „Viziunea mea este că Ministerul Educației și Cercetării este cel mai important minister al unei țări”
Eveniment
Daniel David: „Viziunea mea este că Ministerul Educației și Cercetării este cel mai important minister al unei țări”
A fost ales noul președinte al CSM. Judecătorul este apropiat de Lia Savonea, șefa Curții Supreme
Eveniment
A fost ales noul președinte al CSM. Judecătorul este apropiat de Lia Savonea, șefa Curții Supreme
Fondatorul Nordis cere ajutorul statului. „Nu am cu ce îmi întreține copiii”
Eveniment
Fondatorul Nordis cere ajutorul statului. „Nu am cu ce îmi întreține copiii”
Alexandru Nazare: „TVA colectat aferent lunii octombrie este de 13,6 miliarde”/„ Măsurile adoptate până acum au efecte”
Eveniment
Alexandru Nazare: „TVA colectat aferent lunii octombrie este de 13,6 miliarde”/„ Măsurile adoptate până acum au efecte”
Cod Galben de inundații în 11 județe. Iată care sunt acestea și ce a transmis INHGA
Eveniment
Cod Galben de inundații în 11 județe. Iată care sunt acestea și ce a transmis INHGA
Igiena PHS inspiră standarde înalte de curățenie la FoodService & Hospitality Expo 2025
Eveniment
Igiena PHS inspiră standarde înalte de curățenie la FoodService & Hospitality Expo 2025
Consiliul Superior al Magistraturii, aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale. Ce urmează mai departe
Eveniment
Consiliul Superior al Magistraturii, aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale. Ce urmează mai departe
A fost cutremur, în România. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit
Eveniment
A fost cutremur, în România. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit
Italia investighează Meta după blocarea chatboţilor terţi pe WhatsApp
Eveniment
Italia investighează Meta după blocarea chatboţilor terţi pe WhatsApp
Catalin Drula
Ultima oră
13:50 - De unde poți cumpăra brazi și molizi pentru Crăciun, începând cu 17 lei bucata. Anunțul făcut de Romsilva
13:35 - AMEPIP, super-agenția care controlează companiile de stat, și-a numit conducerea. Unul dintre șefi este sinecurist de meserie
13:32 - Daniel David: „Viziunea mea este că Ministerul Educației și Cercetării este cel mai important minister al unei țări”
13:09 - A fost ales noul președinte al CSM. Judecătorul este apropiat de Lia Savonea, șefa Curții Supreme
12:59 - Fondatorul Nordis cere ajutorul statului. „Nu am cu ce îmi întreține copiii”
12:56 - Alexandru Nazare: „TVA colectat aferent lunii octombrie este de 13,6 miliarde”/„ Măsurile adoptate până acum au efecte”
12:52 - Reacția ministrului Justiției, după ce CSM a dat aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale: „Apreciez că este corect să ținem cont de acest aviz. Cunoșteam opinia magistraturii” (VIDEO)
12:25 - Cod Galben de inundații în 11 județe. Iată care sunt acestea și ce a transmis INHGA
11:55 - Nea Marin: „ A alinat mult din acea rană”. Cum a reușit să treacă peste pierderea fiului său
11:47 - Igiena PHS inspiră standarde înalte de curățenie la FoodService & Hospitality Expo 2025