Prețurile la Bolt și Uber au explodat, după ce ninsoarea puternică a blocat traficul din Capitală. Din cauza viscolului și a dificultăților cu care au circulat autobuzele, tarifele afișate de aplicații au crescut de câteva ori față de o zi obișnuită. Pentru o singură cursă de o oră prin oraș, unii utilizatori au fost surprinși să vadă prețuri care depășesc chiar și costul unui bilet de avion către destinații europene.

Sume uriașe pentru o cursă prin București

Un bucureștean a publicat pe rețelele sociale o dovadă a tarifelor din aplicația Bolt în timpul codului roșu de ninsoare. Pentru un drum de la strada Sergent Ion Iriceanu până la Aeroportul Otopeni, sistemul i-a cerut peste 400 de lei pentru o variantă standard. Mai mult, opțiunea pentru o mașină premium ajungea la suma record de 805 lei. Bărbatul s-a declarat șocat de faptul că acest preț este mai mare decât zborul său către Madrid, scrie .

Oamenii s-au plâns că algoritmii aplicațiilor cresc prețurile imediat ce condițiile meteo devin dificile. În timp ce unii utilizatori au criticat dur aceste strategii de preț, alții au considerat că tarifele sunt justificate de traficul paralizat

De ce au explodat prețurile la Bolt și Uber

Explicația oferită de platformele de pentru aceste scumpiri este legată de cererea foarte mare și numărul mic de șoferi disponibili pe traseu. În condiții de ninsoare abundentă, mulți șoferi aleg să nu iasă pe străzi, iar sistemul crește automat tariful pentru a-i motiva pe cei care lucrează. Totuși, utilizatorii susțin că aceste creșteri nu mai au nicio logică în zilele cu vreme extremă. Unii clienți au raportat că și pentru distanțe foarte scurte, de doar două stații, prețul cerut era de cel puțin 55 de lei.

Revolta oamenilor s-a îndreptat și către autorități. Bărbatul care a postat imaginile a cerut intervenția Consiliului Concurenței și a Protecției Consumatorilor. El a întrebat public dacă este normal ca aceste tarife să fie complet nereglementate și să crească după bunul plac al companiilor

Haos în transportul public din cauza ninsorii

Problemele au fost agravate de faptul că Societatea de Transport București a funcționat cu mari întârzieri pe parcursul întregii dimineți. Au existat zone unde călătorii au fost nevoiți să coboare și să împingă autobuzele blocate în nămeți pentru a putea înainta. Acest blocaj masiv i-a obligat pe mulți să caute alternative, ajungând astfel la mâna aplicațiilor care au afișat prețuri exagerate.

Autoritățile au recomandat cetățenilor să evite deplasările care nu sunt urgente, însă pentru cei care au avut zboruri de prins sau urgențe medicale, singura soluție a rămas transportul privat.