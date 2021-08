Prima plajă din Mamaia care se închide în mijlocul sezonului estival: „Lărgirea plajelor și nisipul înlocuit cu scoici ne-au condus la moarte rapidă și sigură”

O primă plajă din Mamaia se închide din cauza lărgirii plajelor din stațiune, precum și din cauza noului nisip. Reprezentanții Coco Beach au „mulțumit” ironic Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) și susțin că instituția i-a obligat indirect să moară la scurt timp după ce au prins viață în sezonul estival.

Coco Beach, prima plajă din Mamaia care se închide în mijlocul sezonului estival

„Multumim tuturor celor care ne-au calcat pragul in aceasta vara si cu parere de rau va anuntam ca am inchis inainte de terminarea sezonului! Cu aceasta ocazie «multumim» ABADL (institutia care administreaza plajele de pe litoral) pentru ca ne-au obligat indirect sa murim la scurt timp dupa ce am prins viata in acest sezon… largirea plajelor si nisipul inlocuit cu scoici, ne-au condus la «moarte» rapida si sigura!”, au scris reprezentanții Coco Beach, pe Facebook.

Lărgirea plajelor din Mamaia a provocat dezbateri aprinse

Dacă unii turiști sunt încântați de inițiativă, alții consideră că au prea mult de mers până la mare și reclamă și calitatea nisipului. În plus, anumiți operatori economici se plâng că au fost somați de Apele Române din cauză că au dus șezlongurile pe porțiunea de plajă extinsă, suprafață încă necadastrată.

„Ne-am bucurat când plajele de pe litoral au fost extinse, dar bucuria s-a transformat in inconvenient. Lărgirea plajei a creat, practic, un teritoriu nou pentru România, dar a adus și o problemă nemaiîntâlnită: aceste suprafețe nu sunt cadastrate, nu figurează în acte și, deci, nu pot fi concesionate. Altfel spus, nu pot fi închiriate nimănui care sa desfășoare activitate economică cu profit”, a povestit un angajat, pentru Antena 3.