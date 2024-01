Primarul din Mioveni, arestat preventiv pentru 30 de zile. STENOGRAME: Cum a negociat mita pentru a o angaja la spital pe fiica directorului general din poliția locală

Primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu, a fost arestat pentru 30 de zile sub acuzația de trafic de influență. Decizia Judecătorilor Tribunalului Argeș a venit după ce edilul a fost prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce-i dădea 10.000 de euro fostului șef al Poliției Locale Pitești, Nicolae Valerică. Au apărut și stenograme din lunile iunie și iulie, în care cei doi discută despre mită.

Primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu, a fost dus în arest pentru 30 de zile dupa ce, anterior, procurorii Direcției Naționale Anticorupție dispuseseră reținerea sa pentru 24 de ore. În paralel au aparut si stenogramele dintre denuntator si edil din Mioveni, care-și luase angajamentul de a-i găsi un post la un spital fiicei fostului șef al Poliției Locale Pitești, Nicolae Valerică, informează .

DISCUTIE DIN LUNA IUNIE

Denunțător (Nicolae Valerica): Să trăiți! Am onoarea!

GEORGESCU ION: Eu nu rămân dator la tălică.

Denunțător: Păi eu am înțeles.

GEORGESCU ION: Lasă-mă puțin că am eu niște probleme. Nu rămân. August, septembrie, mă… Nu rămân dator.

Denunțător: Domnu’ primar, credeți-mă eu am..am venit pentru fata mea, ca să mă rezolvați. Eu nu…nu înțeleg de ce nu ați încercat să mă ajutați.

GEORGESCU ION: Cum n-am încercat să…

Denunțător: Păi ascultați-mă. Oamenii ăia, când m-ați dus acolo la director „neinteligibil” au zis că peste un an.

GEORGESCU ION: Matale.. Matale te-ai supărat. Ă… matale ai dus-o la Militar (Spitalul Militar – n.r.). Matale ai zis că nu poate lucra cu Iacobescu.

DISCUTIE DIN LUNA IULIE

GEORGESCU ION: Nu mi-am dat seama… Plec la o nuntă. Ce s-a întâmplat?

Denunțător: Mai reușim, mai avem vreun post pentru fată, ca să o transfer aicea? Eu v-am spus de la început.

GEORGESCU ION: Păi, da eu nu ți-am spus că nu pot mai devreme de septembrie, octombrie.

Denunțător: Deci septembrie, octombrie.

GEORGESCU ION: Care este, ă…valoarea împrumutului?

Denunțător: Păi, î… în decembrie v-am dat 10.000 de euro în contul la ce discutasem noi

GEORGESCU ION: Nu m-am așteptat că trebuie să plec la București cu ăla bătrânu`, îl transfer acuma.

Denunțător: Am înțeles, da.

Denunțător: Pot să mă uit, sau…? Da, sunt toți banii, 5 o dată, 5 o dată, 10.000. (…) Îmi pare rău că s-a ajuns aici, trebuia să… să ne înțelegem de la început.

GEORGESCU ION: Viața merge înainte și om vedea.

DECLARAȚIA PRIMARULUI DATĂ LA AUDIERILE DE LA DNA

În momentul în care au apărut ofițerii de poliție, punga cu cei 10.000 euro se afla în posesia numitului Nicolae Valerică.

Dacă știam că denunțul a fost formulat de numitul Nicolae Valerică le-aș fi spus ofițerilor de poliție că a venit să mă mituiască.

DECLARAȚIA DENUNȚĂTORULUI DE LA DNA

M-am întâlnit pe hol, i-am spus că în pungă are o sticlă de băutură și într-un plic suma de 10.000 euro avans din cei 30.000 euro.

La întrebarea procurorului arăt că nu a refuzat nici banii, nici băutura. A luat punga și a plecat.