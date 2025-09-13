Un profesor de muzică, în vârstă de 42 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșit asupra unui minor.

a avut loc într-o școală din Craiova, județul Dolj și, conform informațiilor, bărbatul ar fi întreținut relații intime cu o adolescentă de 16 ani, care îi era elevă.

Ce au transmis polițiștii

Autoritățile au transmis informații despre acest caz. Bărbatul era profesor la Liceul de Arte „Marin Sorescu”, din Craiova și, potrivit anchetatorilor, faptele s-ar fi petrecut în perioada ianuarie – septembrie 2025.

„În fapt, în după-amiaza zilei de 12 septembrie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat prin apel de urgență 112, de un bărbat de 34 de ani, din municipiul București, cu privire la faptul că, un bărbat de 42 de ani, din municipiul Craiova, profesor în cadrul unei unități de învățământ din localitate, ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 16 ani.

La sediul unității de învățământ s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Craiova, mai multe persoane fiind conduse la audieri.

Din cercetările efectuate de polițiști, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, s-a stabilit că în cursul anului 2025, în mai multe rânduri( perioada ianuarie – septembrie), bărbatul de 42 de ani ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră în vârstă de 16 ani”, a transmis IPJ Dolj, conform

Alte cazuri de agresiuni sexuale, săvârșite de profesori, în 2025

Cazul profesorului craiovean nu este singular, din păcate. Multe astfel de incidente terifiante au avut loc în anul 2025. Printre acestea amintim cazul profesorului de 48 de ani, din Hunedoara, care în luna iulie a acestui an a fost reținut pentru că ar fi întreținut relații sexuale de mai multe ori cu o fostă elevă, în vârstă de 15 ani, informează

De asemenea, un caz similar s-a petrecut în Bihor, unde un profesor de fizică de 47 de ani, a agresat sexual o elevă de 14 ani. Cazul a stârnit multe reacții în rândul comunității, vizibil dezgustată de gesturile la care a putut recurge cadrul didactic.

Acesta a fost inițial reținut pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 21 august 2025, iar în urmă cu două zile, presa locală a anunțat că arestul i s-a prelungit pentru încă o lună.

Ceea ce este de-a dreptul șocant în acest caz este faptul că în 2014, același profesor fusese arestat preventiv pentru pornografie infantilă în formă continuată și, chiar și așa, a continuat să predea în cadrul școlii.

Doi ani mai târziu, a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare, pedeapsă suspendată sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani. Pentru că instanța nu i-a interzis să profeseze, nici școala nu a acționat în vreun fel, așa că profesorul a continuat să predea la aceeași unitate de învățământ unde, acum, a agresat sexual o elevă.

Orașul Oradea face și el parte din lista orașelor în care se regăsesc astfel de incidente. În luna aprilie a acestui an, au ieșit în presă informații potrivit cărora un profesor de sport, în vârstă de 46 de ani, din Oradea a agresat sexual un băiețel de doar 9 ani. Acesta preda în acea școală din anul 2007, însă până la acel moment nu au existat plângeri împotriva lui.

Acesta i-a ținut locul unui coleg la muncă și a avut oră cu elevii unei clase de a III-a. La terminarea orelor, băiețelul ar fi fost supus unor gesturi total nepotrivite făcute de profesor, iar minorul a povestit acasă ce i s-a întâmplat.

Atunci, părinții copilului au luat atitudine și au alertat autoritățile. Ulterior, oamenii legii au percheziționat, atât casa bărbatului, cât și instituția de învățământ. Polițiștii au urmărit camerele de supraveghere ale școlii și au realizat că ceea ce a povestit băiețelul este adevărat.

Astfel, bărbatul a fost reținut pentru agresiune sexuală și suspendat de la ore, iar inspectoratul şcolar a desfășurat o anchetă, conform