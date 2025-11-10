În ultima perioadă, profesorii au adus tot mai des în discuție o grevă generală, în contextul nemulțumirilor legate de măsurile de austeriatte. Însă, un avocat în dreptul muncii susține că acest mod de a protesta le este interzis cadrelor didactice în următorii 2 ani, potrivit unei prevederi stabilite prin contractul colectiv de muncă în vigoare.

Ce riscă profesorii care iau parte la o grevă generală

Un contract colectiv de muncă, încheiat recent de organizaţiile sindicale din , prevede că profesorii nu au voie să inițieze sau să participe la o grevă generală. Regula rămâne în vigoare atâta timp cât contractul este în vigoare, adică și în următorii doi ani.

„Nu va exista nicio grevă pentru că în momentul de faţă există un contract colectiv de muncă. Drept urmare, nu poate fi demarat un conflict de muncă pentru că ai un contract colectiv de muncă”, a afirmat avocatul Alexandru Bajdechi, în emisiunea „Viitor pentru România”.

Personalul didactic care ia parte sau organizează o formă de protest în afara procedurilor legale poate fi nevoit să suporte consecințe juridice.

„Dacă se declanşează o grevă fără respectarea legii dialogului social, angajatorul poate să se adreseze tribunalului, să declare acea grevă ilegală. Dacă ea este continuată, deja intrăm într-o sferă penală. N-o să-şi asume nimeni aşa ceva”, a adăugat avocatul, în aceeaşi emisiune.

La ce ar putea duce această interdicție a unui protest colectiv

În vara acestui an, sindicatele reprezentative din educaţie au semnat un nou contract colectiv de muncă, după ce în spaţiul public au început să circule mesaje despre o posibilă grevă generală care să împiedice începutul de an școlar.

„Nu a existat nicio grevă. Nu va exista nicio grevă”, a spus avocatul.

Alexandru Bajdechi este de părere că disputa dintre federaţiile sindicale şi Guvern, amenințările pe care le emit profesorii cu privire la o grevă generală, sunt doar „aparente”. Cum profesorii trebuie să acționeze în acord cu prevederile contractului colectiv de muncă, ceea ce interzice o grevă generală, nemulțumirile lor sunt și vor rămâne exprimate doar la nivel verbal.

Însă, imposibilitatea participării la un protest i-ar putea determina pe profesori să recurgă la ceea ce avocatul a numit „demisii silenţioase”. Prfoesorii ar putea alege să părăsească sistemul de învățământ ca o formă de , în condiţiile în care nu li se permite să-și exprime nemulțumirea astfel.