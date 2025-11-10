B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Profesorii nu au voie să organizeze sau să ia parte la o grevă generală în următorii doi ani. Ce riscă cei care încalcă regula

Profesorii nu au voie să organizeze sau să ia parte la o grevă generală în următorii doi ani. Ce riscă cei care încalcă regula

B1.ro
10 nov. 2025, 07:35
Profesorii nu au voie să organizeze sau să ia parte la o grevă generală în următorii doi ani. Ce riscă cei care încalcă regula
Cuprins
  1. Ce riscă profesorii care iau parte la o grevă generală
  2. La ce ar putea duce această interdicție a unui protest colectiv

În ultima perioadă, profesorii au adus tot mai des în discuție o grevă generală, în contextul nemulțumirilor legate de măsurile de austeriatte. Însă, un avocat în dreptul muncii susține că acest mod de a protesta le este interzis cadrelor didactice în următorii 2 ani, potrivit unei prevederi stabilite prin contractul colectiv de muncă în vigoare.

Ce riscă profesorii care iau parte la o grevă generală

Un contract colectiv de muncă, încheiat recent de organizaţiile sindicale din educație, prevede că profesorii nu au voie să inițieze sau să participe la o grevă generală. Regula rămâne în vigoare atâta timp cât contractul este în vigoare, adică și în următorii doi ani.

„Nu va exista nicio grevă pentru că în momentul de faţă există un contract colectiv de muncă. Drept urmare, nu poate fi demarat un conflict de muncă pentru că ai un contract colectiv de muncă”, a afirmat avocatul Alexandru Bajdechi, în emisiunea „Viitor pentru România”.

Personalul didactic care ia parte sau organizează o formă de protest în afara procedurilor legale poate fi nevoit să suporte consecințe juridice.

„Dacă se declanşează o grevă fără respectarea legii dialogului social, angajatorul poate să se adreseze tribunalului, să declare acea grevă ilegală. Dacă ea este continuată, deja intrăm într-o sferă penală. N-o să-şi asume nimeni aşa ceva”, a adăugat avocatul, în aceeaşi emisiune.

La ce ar putea duce această interdicție a unui protest colectiv

În vara acestui an, sindicatele reprezentative din educaţie au semnat un nou contract colectiv de muncă, după ce în spaţiul public au început să circule mesaje despre o posibilă grevă generală care să împiedice începutul de an școlar.

„Nu a existat nicio grevă. Nu va exista nicio grevă”, a spus avocatul.

Alexandru Bajdechi este de părere că disputa dintre federaţiile sindicale şi Guvern, amenințările pe care le emit profesorii cu privire la o grevă generală, sunt doar „aparente”. Cum profesorii trebuie să acționeze în acord cu prevederile contractului colectiv de muncă, ceea ce interzice o grevă generală, nemulțumirile lor sunt și vor rămâne exprimate doar la nivel verbal.

Însă, imposibilitatea participării la un protest i-ar putea determina pe profesori să recurgă la ceea ce avocatul a numit „demisii silenţioase”. Prfoesorii ar putea alege să părăsească sistemul de învățământ ca o formă de protest, în condiţiile în care nu li se permite să-și exprime nemulțumirea astfel.

Tags:
Citește și...
Incendiu într-o parcare din Ploiești. Patru mașini au fost distruse în flăcările provocate de un scurtcircuit
Eveniment
Incendiu într-o parcare din Ploiești. Patru mașini au fost distruse în flăcările provocate de un scurtcircuit
Ministrul Justiţiei, reacţie în cazul femeii ucise de soţ în Teleorman: „Trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea”
Eveniment
Ministrul Justiţiei, reacţie în cazul femeii ucise de soţ în Teleorman: „Trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea”
Este doliu în lumea teatrului românesc! Actorul Cristian Nicolaie a murit la 66 de ani: „Făcea teatrul să pară, mereu, un loc mai luminos”
Eveniment
Este doliu în lumea teatrului românesc! Actorul Cristian Nicolaie a murit la 66 de ani: „Făcea teatrul să pară, mereu, un loc mai luminos”
A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro! Biletul norocos a costat doar 12 lei
Eveniment
A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro! Biletul norocos a costat doar 12 lei
Un avion uriaș a fost transportat din Băneasa la Brașov. Boeingul scos din uz va fi transformat în cazare și restaurant exclusivist
Eveniment
Un avion uriaș a fost transportat din Băneasa la Brașov. Boeingul scos din uz va fi transformat în cazare și restaurant exclusivist
Alexandru Rogobete: Odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, mulți oameni care cred că vor fi microcipați
Eveniment
Alexandru Rogobete: Odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, mulți oameni care cred că vor fi microcipați
Un proiect de lege le oferă femeilor libertatea de a păstra numele din căsătorie fără acordul fostului soț
Eveniment
Un proiect de lege le oferă femeilor libertatea de a păstra numele din căsătorie fără acordul fostului soț
Semnal de alarmă tras de Alina Gorghiu! După crima din Teleorman, cere monitorizarea electronică a agresorilor: „Nu mai vrem femei ucise”
Eveniment
Semnal de alarmă tras de Alina Gorghiu! După crima din Teleorman, cere monitorizarea electronică a agresorilor: „Nu mai vrem femei ucise”
Ministrul Sănătății a anunțat inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan din București: „Vom continua să investim în astfel de centre în toată țara”
Eveniment
Ministrul Sănătății a anunțat inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan din București: „Vom continua să investim în astfel de centre în toată țara”
Radu Burnete a fost întrebat despre cel mai mare defect al lui Nicușor Dan. Răspunsul neașteptat al consilierului prezidențial: „Din punctul meu de vedere…”
Eveniment
Radu Burnete a fost întrebat despre cel mai mare defect al lui Nicușor Dan. Răspunsul neașteptat al consilierului prezidențial: „Din punctul meu de vedere…”
Ultima oră
10:04 - Incendiu într-o parcare din Ploiești. Patru mașini au fost distruse în flăcările provocate de un scurtcircuit
09:54 - Republica Moldova, în top 3 destinații din punct de vedere al performanțelor turistice. Câți străini au vizitat țara vecină în primele șase luni din 2025
09:35 - Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy. Fostul președinte al Franței află dacă mai rămâne în pușcărie
09:23 - Cine este „Băiatul fedora”, tânărul care a pus o lume întreagă pe jar după jaful de la Luvru: „Aștept ca oamenii să mă contacteze pentru filme”
09:04 - Criza politică din SUA ajunge la final. Acord provizoriu în Senat pentru redeschiderea guvernului
08:39 - Vremea astăzi, 10 noiembrie. Ziua începe cu ceață și continuă cu ploi, în cea mai mare parte a țării
08:33 - Scenariul lui Băsescu în scandalul de corupție provocat de Fănel Bogos. Pentru cine era șpaga de 1,5 milioane de euro promisă de afacerist
08:05 - Accident feroviar grav în Slovacia. Peste 60 de persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri
23:51 - O prietenie care a trecut testul timpului! Ce au trăit Oana Roman și Mihai Mitoșeru în peste 40 de ani: „Ne știm de când aveam 7 ani”
23:06 - Ministrul Justiţiei, reacţie în cazul femeii ucise de soţ în Teleorman: „Trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea”