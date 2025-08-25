Ghidul , pentru persoane fizice, a fost repus în dezbatere publică după ce a fost modificat în contextul măsurilor de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan.

Ce se întâmplă cu programul Rabla 2025

Noul Rabla a fost pus în dezbatere publică după ce a fost modificat. Documentul vine cu o serie de noutăți pentru cei interesați să caseze autovehiculul vechi pentru a-și achiziționa altul nou. Potrivit autorităților, noul Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice va fi relansat în luna septembrie.

În această perioadă au fost făcute mai multe modificări la ghidul programului, printr-un proiect de ordin, pus recent în dezbatere publică la Ministerul Mediului. Între altele, conform noilor reguli, valoarea voucherelor pentru achiziția de mașini electrice va fi înjumătățită.

În urmă cu câteva zile, prin OUG nr. 41/2025, au fost stabilite mai multe măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din PNRR și din fonduri publice naționale. Între altele s-a stabilit suspendarea, până la finalul anului 2025, a tuturor evaluărilor și lansărilor de programe sau proiecte. Excepție face programul de susținere a cumpărării de autovehicule noi exclusiv de către persoanele fizice, Rabla.

Bugetul acestui program a fost stabilit, prin aceeași ordonanță, la 200 de milioane de lei.

Ce modificări aduce noul ghid de finanțare

Valoarea voucherelor pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen se reduce la jumătate. De la valoarea stabilită la începutul anului, de 37.000 de lei, aproximativ 7.400 de euro, voucherul pentru mașini electrice va ajunge la 18.500 de lei (circa 3.700 de euro). În cazul celorlalte autovehicule noi, valorile voucherelor rămân neschimbate, așa cum au fost stabilite în primăvară:

pentru achiziţia unui autovehicul cu sistem de propulsie termică (inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete, valoarea voucherului va fi de 10.000 de lei;

pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid valoarea este de 12.000 de lei;

pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, valoarea voucherului va fi de 15.000 de lei;

pentru achiziția unui vehicul electric pur sau cu pilă de combustie cu hidrogen, valoarea voucherului va fi de 18.500.

Persoanele fizice vor putea solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziţionat.

Ce rămâne nemodificat la viitorul program

Deoarece mecanismul de validare a dealerilor nu se modifică, prin noul ghid de finanțare Rabla a fost stabilită aceeași listă a producătorilor validați, aprobată deja. Aceasta va rămâne valabilă în continuare cu condiția ca producătorii validați să semneze contracte de participare în program, în condițiile noului ghid.

Celelalte reguli ale programului Rabla 2025, propus de , pentru persoanele fizice rămân, de principiu, neschimbate. Asfel, solicitantul poate obţine în cadrul unei sesiuni de înscriere unul sau două ecotichete.

El va trebui să predea spre casare un număr echivalent de autovehicule uzate. Aceste vouchere nu se pot cumula, astfel că două ecotichete nu vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea unui singur autovehicul nou.