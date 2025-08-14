B1 Inregistrari!
Ce se întâmplă cu programul Rabla? Ministrul Mediului: „Nu a fost chiar cea mai ușoară măsură posibilă" (VIDEO)

Ce se întâmplă cu programul Rabla? Ministrul Mediului: „Nu a fost chiar cea mai ușoară măsură posibilă” (VIDEO)

Ana Maria
14 aug. 2025, 20:57
Ce se întâmplă cu programul Rabla? Ministrul Mediului: Nu a fost chiar cea mai ușoară măsură posibilă (VIDEO)
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a discutat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre programul Rabla. Buzoianu a menționat că bugetul alocat pentru acest program pentru persoane fizice este de 200 de milioane de lei. Ea a subliniat dificultățile întâmpinate din cauza crizei economice, dar a adăugat că există discuții cu Ministerul Fondurilor Europene pentru a finanța programul din fonduri europene. Astfel, se dorește crearea unui cadru mai stabil și predictibil pentru acest program, în viitor.

Ce se întâmplă cu programul Rabla

Întrebată care e, de fapt, situația în ceea ce privește programul Rabla, ministrul Mediului a spus:

“Tocmai ce vorbeam mai devreme de o situație absolut îngrozitoare economică în care ne aflăm, în care au fost pierduți și vor fi pierduți bani de la investiții strategice în România, pentru că pur și simplu nu există acești bani. Noi ce am reușit să facem este ca din bugetul de anul acesta să asigurăm Rabla persoane fizice, o lansare pe un buget de 200 de milioane de lei, ceea ce nu a fost chiar cea mai ușoară măsură posibilă, dar facem acest efort pentru că știm că au fost făcute investiții. Știm că a fost dat avans pentru aceste mașini, apoi, pe celelalte programe, din păcate, anul acesta nu vor mai putea să fie susținute, dar aș vrea să atrag atenția – pentru programul Rabla: Suntem, în acest moment, în discuție cu Ministerul Fondurilor Europene, ca pe fondul social pentru climă, care este un fond care va fi multianual, de 6 miliarde de euro, în România, dat în următorii ani. Acest fond – suntem în discuții să aibă inclusiv un program Rabla, deci să-l finanțăm din fonduri europene programul Rabla, astfel încât să nu mai depindă de bugetul național, de crize economice sau de alte aspecte.

Deci noi chiar dorim ca de anul viitor să existe un cadru mult mai reglementat și mult mai sigur, mult mai predictibil pentru acest program, la fel și pentru Casa Verde.

Pentru Casa Verde, astăzi, pentru panourile fotovoltaice, nu vom mai avea lansat programul de la AFM, dar exact anul acesta vom avea lansat un program, poate chiar mai amplu, din RePowerEU, de către Ministerul Fondurile Europene.

Deci, practic, luăm bani din fonduri europene și susținem aceleași programe. Găsim soluții pentru fiecare dintre aceste programe. Evident că lumea care nu este mulțumită, în continuare poate să zică că nu este mulțumită. Noi trebuie să găsim inclusiv metode ca aceste programe să nu se mai ducă către industrie, mai ales, și pentru producătorii din China. Deci trebuie să spunem aceste lucruri”.

Ce spune ministrul Mediului despre mașinile produse în China

De asemenea, a menționat că este necesară reducerea intrării mașinilor din China pe piața românească și că programele ar trebui să se concentreze pe vehicule produse în Europa.

„Este una dintre ținte. Din punctul meu de vedere, programele tip Rabla ar trebui să se axeze mai ales pe mașini produse măcar în Europa, dar în niciun caz în China, la fel și pentru fotovoltaice, este foarte clar pentru toată lumea că de acolo programele și produsele vin din China.

Deci noi va trebui, cumva, sub o formă sau alta, să avem și o structură în care să încurajăm producția din Europa”.

