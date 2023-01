Protestatarul Marian Ceaușescu: „Am refuzat mulți bani, de multe ori din partea politicienilor. Mi-au propus să conduc Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor”

Protestatarul Marian Ceaușescu a explicat vineri seara în emisiunea Bună, România, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, motivul pentru care i-a cerut socoteală primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu. Asta după ce edilul a refuzat să intervină în emisiunea moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir în cazul femeii ucise de câini în zona Lacului Morii:

„Eu unul întotdeauna întreb politicienii întrebările care nu sunt puse de partid, pentru că știți bine, și când vine președintele Camerei Deputaților, Senatului și alte personalități, înainte trebuie să li se spună întrebările, ca să nu se facă de râs în fața publicului alegător. Cu domnul Ciucu a venit tot la voi, era foarte liber în gândire. În această țară când critici devii dușman, un om periculos”.

Marian Ceaușescu a răspuns și celor care spun despre el că este plătit pentru a organiza proteste sau pentru a pune întrebări incomode:

„Domnul Ponta spune că PNL-ul. Când atac PNL-ul, USR-ul. Adică pe mine toți mă plătesc, dar în buzunar ioc. Nu am card, vă dați seama că dacă ar fi fost să fiu plătit, ieșeau la iveală toate facturile din bancă. Într-adevăr am refuzat mulți bani, de multe ori din partea politicienilor. M-au abordat politicieni, inculpați care mă rugau să nu îi mai critic. Le-am zis la toți pas. Funcții mi-au oferit unii. Secretar de stat la revoluționari, am refuzat.

I-am zis așa: bă, tu dacă crezi că îmi dai scaunul tu crezi că nu vin la voi la ușă să nu vă critic. Cum ar fi să zică ziarele: secretarul de stat înjură șefii. Din partea la PSD nu.

Am o indemnizație reparatorie de revoluționar. Indemnizația nu este cum se gândesc foarte mulți enormă. Este o indemnizație de 2.020 de lei pe lună. Urmașii eroilor răniți, mutilații au jigniri. Secretarul general de la Guvern și alți secretari de stat își bat joc de aceștia. Spun: n-avem bani, de unde să vă dăm. Luați atunci de la inculpați sau care au făcut parte din aparatul represiv înainte de 1989”.