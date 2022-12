Proteste prin insubordonare? La Cluj, polițiștii sunt îndemnați să iasă din grupurile profesionale de WhatsApp

clujeni sunt chemați la proteste prin insubordonare; sindicaliștii solicită, conform publicației locale, ”întâlniri urgente cu dl. prim-ministru și cu ministrul Afacerilor Interne” iar biroul teritorial al IPJ Cluj a declanșat în primă fază o formă inedită de protest la nivel teritorial care constă în părăsirea grupurilor ”profesionale” instituite de superiori pe diverse rețele de comunicare precum Whatsapp, Telegram sau Facebook.

SNPPC transmite că ”a luat act de ORDONANŢA DE URGENŢĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, postat la data de 29.11.2022 pe site-ul Ministerului Finanțelor, constatând că interesele financiare ale familiei ocupaționale din care facem parte, sunt afectate negativ de prevederile Art. I, Art.IV și Art.IX.

Din acest motiv am înaintat deja amendamentele noastre către Guvernul României, ministerele Finanțelor, Muncii, Afacerilor Interne, Justiției, Apărării. De asemenea, aceleași amendamente vor fi înaintate în plenul Consiliului Economic și Social cu ocazia dezbaterii acestui proiect de ordonanță” – citează .

Un alt sindicat susține că „protestul” polițiștilor clujeni este „absurd”

Emil Pascut, preşedintele Sindicatului Poliţiştilor Diamantul, susține că protestul de la Cluj este absurd: ”Mi-au cazut ochii pe un comunicat SNPPC in care se anunta, doar la Cluj, o forma de greva „originala”, in semn de protest la ordonanta trenulet. Sa iasa poporul de pe grupurile de wsp si sa refuze permanenta la domiciliu.

N-am nimic cu ei personal, dar de la cel mai mare sindicat ( ca e o realitate ca e inca cel mai mare, pana nu il face la numar, magazinul ascuns ca sindicat) mi se pare jenant. Motivele, eu nu le vad bune.” a scris Emil Pascut, preşedintele Sindicatului Poliţiştilor Diamantul, citat de Știri de Cluj.

„Deci,

De pe grupurile de wsp ( folosite pt serviciu) trebuie sa iesiti pentru ca le-a interzis de mult, IGPR-ul, pentru ca nu sunt forme de comunicare profesionala, prevazute de lege. Adica nici macar nu trebuia sa mai fiti pe ele.

Permanenta la domiciliu ( in formele explicate de OMAI 78/2017) trebuie sa o refuzati pentru e interzisa de lege, nu ca razbunare de copii suparati, la indemnul unui sindicat.

Cand legea reglementeaza explicit o anumita conduita, in acelasi timp/virtual/implicit, ea interzice si conduita contrara.

Adica daca in OMAI S/108/2011 scrie ca functiile de executie fac permanenta in unitate ( cu consecintele pozitive, respectiv gologani si limitarea orelor in care poti fi bagat la permanenta), pai atunci ordinul MAI ( care este lege, lato sensu) interzice permanenta la domiciliu. Repet, nu trebuie sa scrie expres, ca o interzice. Daca ai doi neuroni functionali, intelegi ca daca conduita A este reglementata si deci legala, conduita B ( contrara) e interzisa. Dreptul e o stiinta logica, pana cand nu intervin asupra lui, analfabetii functionali si nu mai intelegi nimic din rezultatul interactiunii.

Ea, permanenta la domiciliu, trebuia refuzata de voi inca de la eliminarea OMAI 78/2017, nu pentru ca va zice SNPPC , ca protest la ordonanta trenulet. Adica SNPPC cu Zelca considerau ca, pana cum, permanenta moca la domiciliu era legala? Ma indoiesc.

Deci, iesiti de pe wsp si refuzati permanenta la domiciliu, dar nu ca ” protest”. Ci pentru ca nu este lege sa le legitimeze. Acum, daca governatorii patriei se trezesc de pe bancheta si se prind ei ca trebuie legiferata si platita permanenta la domiciliu, e perfect. Daca nu se prind, e problema lor, nu a noastra. Ei guverneaza, nu voi! Voi sunteti, talpa la opinca.

Acum cateva zile v-am explicat ca MAI si ex-sindicalistul Dormila au mecanism prin care sa plateasca rapid, permanenta a domiciliu. Cu ordin de ministru.

Nu vor insa pentru ca ei va studiaza si vad intre voi, colegi care au lasat capul jos si „s-au inchinat nemerniciei” ( cum zicea poetul Labis), acceptand gresit, sa faca permanenta gratuita la domiciliu.

Ala mare il calca cu bocancul pe ala mic. E legea naturii. Ea inlocuieste rapid, regulile juridice, cand voi renuntati la drepturi, cand lasati capul jos, cand nu protestati. Cand nu exista rezistenta, atunci cand primiti abuzul si pe abuzator, cu bratele deschise, in loc sa ii trageti un sut in fund ( metaforic!)”, a adăugat sindicalistul.