B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Protestul suveraniștilor. Cum încearcă susținătorii lui Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă să se „cațere” pe tragedia din Rahova: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” (VIDEO)

Protestul suveraniștilor. Cum încearcă susținătorii lui Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă să se „cațere” pe tragedia din Rahova: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” (VIDEO)

Ana Maria
17 oct. 2025, 16:43
Protestul suveraniștilor. Cum încearcă susținătorii lui Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă să se cațere pe tragedia din Rahova: Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Pană Tudor
Cuprins
  1. Protestul suveraniștilor în zona unde a avut loc explozia. Ce a spus Makaveli
  2. Ce a anunțat primarul interimar al Capitalei
  3. Cum vor fi ajutați cei afectați de explozia devastatoare din Rahova

Protestul suveraniștilor, în Rahova. În zona unde a avut loc explozia devastatoare, au avut loc și incidente violente, vineri. Suveraniștii încearcă, în aceste momente, să se cațere pe această tragedie. Mai mulți susținători ai lui George Simion, Călin Georgescu, dar și ai Dianei Șoșoacă s-au dus acolo și s-au certat cu jandarmii.

Aceștia au încercat să intre în perimetrul securizat. Un bărbat a fost săltat de jandarmi, din mulțime, și dus la secția de poliție

Protestul suveraniștilor în zona unde a avut loc explozia. Ce a spus Makaveli

Printre aceștia, la protestul suveraniștilor, au mers Makaveli și Răzvan Norocel Barangă.

“Ne-am săturat. Și vrem vinovați, nu demisii! Că dacă mor oameni, mor oameni și tu ne scrii pe foaie că îți dai demisia, nu ne ajută. La pușcărie! Că eu dacă încalc legea, și băiatul ăla suntem la pușcărie, să se ducă și ei. Asta vrem!”.

Putea fi oricine! Putea să explodeze la mine în bloc, la tine, la tine, la tine, la toată lumea, și la voi! Nu realizați!”, a spus Makaveli.

“Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună sau bănuiesc că e o minciună, din moment ce nimeni n-a fost… Presa a fost ținută în grajd, acolo. N-a fost lăsată în poziția în care se putea. De ce? Să nu vadă imagini cu mâini și cu picioare, să nu știți. Dar le avem noi. Da? O să le găsiți pe internet pe toate”, a adăugat Makaveli.

“Vrem să vedem arestări azi! Puteau să fie copiii voștri în școală aici.

Astăzi vrem să vedem că este cineva arestat. Au fost Distrigaz și Electrica, care nu și-au făcut treaba. Au lăsat oamenii în bloc aici i-au neglijat. Indiferența lor a omorât o grămadă de oameni”, a spus Răzvan Norocel Barangă.

“Astăzi e aici, mâine se poate întâmpla în altă parte”, a mai adăugat o femeie.

Ce a anunțat primarul interimar al Capitalei

Amintim că, vineri, a avut loc o explozie devastatoare la un bloc pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei.

Deflagrația, produsă la etajul 5, a spulberat pereții și ferestrele atât blocului unde s-a produs tragedia, cât și la blocurile vecine. Totul arată ca după un bombardament în zona respectivă.

Bujduveanu a anunțat că nicio persoană afectată nu va rămâne pe străzi. Toți vor fi cazați în hoteluri pe cheltuiala Primăriei Capitalei, pe parcursul acestui weekend.

“Toate forțele de ordine s-a mobilizat. În momentul acesta, avem un plan sigur pe care îl aplicăm din timp ce vorbim.

Etapa 1: Nicio persoană afectată nu va rămâne pe dinafară, nu va rămâne pe străzi. Vom caza pe toată lumea în hoteluri, la acest final de săptămână, pentru a nu fi probleme, pentru a avea condiții de trai, pentru a merge mai departe.

Începând de luni, vom pune la dispoziție locuințe proprii din fondul Municipului București și ale sectoarelor Municipului București, la standard ridicat, ca aceste familii să nu simtă că li s-a afectat viața și la nivel de calitate a locuirii.

Pe lângă aceste apartamente, PMB la ora 15 se întrunește în ședință extraordinară de Consiliu General pentru a asigura plata chiriei pe o perioadă nedeterminată pentru cei care nu au loc în apartamentele municipalității”, a informat edilul Capitalei.

Cum vor fi ajutați cei afectați de explozia devastatoare din Rahova

Primarul a preicizat că nimeni nu mai poate intra în locuințe pentru a-și lua bunurile. Cetățenii sunt sfătuiți să nu încerce acest lucru, din motive de siguranță.

“Vrem să asigurăm pe toți acești cetățeni, care au fost loviți de tragedie, că primăria este alături de ei și nu îi vom lăsa la o parte. Avem un fond de rezervă pentru a asigura ajutor financiar dacă au nevoie. Domnul ministru a spus că nu mai pot intra în locuințele proprii.

Din acest moment, în jurul blocurilor, sunt trei scări de bloc în formă de U, s-a asigurat un perimetru de către ISU București-Ilfov, de către Poliția Română, Poliția Locală a Municipului București și Poliția de Sector a Sectorului 5.

Nimeni nu mai poate intra în locuințe pentru a-și lua bunurile. Îi sfătuim pe această cale nici să nu o facă. O tragedie se poate întâmpla și peste noapte. Primăria o să stea la dispoziție în punctul de comandă, unic, creat de către ISU București-Ilfov, în proximitatea imobilului.

Avem reprezentanți ai Primăriei Municipiului București pentru a-i prelua. De asemenea, pentru a le face documente de identitate acolo unde nu au documentele la îndemână și au rămas în apartamente, pentru a putea să-i cazăm peste noapte.

Prioritățile vor fi familiile cu copii în creștere și persoanele vârstnice. Dar, până la această seară, nicio familie nu va rămâne pe străzi. Vor fi cu toții cazați în hoteluri în Municipul București, pe cheltuia la Primăriei Capitalei”, a mai spus primarul interimar.

Tags:
Citește și...
Forumul de Bun și Bine 2025: Profi lansează inițiativa „ACASĂ” pentru revitalizarea satului românesc (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Forumul de Bun și Bine 2025: Profi lansează inițiativa „ACASĂ” pentru revitalizarea satului românesc (FOTO, VIDEO)
Concedieri masive la Bosch Cluj. Fabrica din Jucu intră într-un proces de restructurare
Eveniment
Concedieri masive la Bosch Cluj. Fabrica din Jucu intră într-un proces de restructurare
Transport gratuit pentru vârstnici și familii cu venituri mici. Ce localități au adoptat măsura
Eveniment
Transport gratuit pentru vârstnici și familii cu venituri mici. Ce localități au adoptat măsura
Explozie în Rahova | Ivan, întrebat despre ora în care s-a constatat că sigiliul la gaze e rupt: „Cu câteva minute înainte de producerea exploziei, operatorul Distrigaz fiind în teren la momentul deflagrației” (VIDEO)
Eveniment
Explozie în Rahova | Ivan, întrebat despre ora în care s-a constatat că sigiliul la gaze e rupt: „Cu câteva minute înainte de producerea exploziei, operatorul Distrigaz fiind în teren la momentul deflagrației” (VIDEO)
Un grup de români a semănat teroare în Spania. Cum reușeau să comită jafuri în mai puțin de trei minute
Eveniment
Un grup de români a semănat teroare în Spania. Cum reușeau să comită jafuri în mai puțin de trei minute
Newsweek: Cât va costa curentul la iarnă pentru un apartament și o casă? Care furnizor are tariful mai mic?
Eveniment
Newsweek: Cât va costa curentul la iarnă pentru un apartament și o casă? Care furnizor are tariful mai mic?
Implantologia dentară ghidată în clinicile DENT ESTET. Precizie digitală asigurată prin tehnologia IMPLANT STUDIO®
Eveniment
Implantologia dentară ghidată în clinicile DENT ESTET. Precizie digitală asigurată prin tehnologia IMPLANT STUDIO®
Primarii de sector, alături de oamenii care au rămas fără case, după explozia din Rahova. Ce au transmis edilii
Eveniment
Primarii de sector, alături de oamenii care au rămas fără case, după explozia din Rahova. Ce au transmis edilii
Explozia din Rahova, înregistrată seismologic. Două stații din București au detectat deflagrația puternică
Eveniment
Explozia din Rahova, înregistrată seismologic. Două stații din București au detectat deflagrația puternică
După tragedia din Rahova, Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze naturale în sectorul 3 al Capitalei. A fost depistată o defecțiune
Eveniment
După tragedia din Rahova, Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze naturale în sectorul 3 al Capitalei. A fost depistată o defecțiune
Ultima oră
17:28 - Ce se va întâmpla cu locatarii afectați de explozie? Stelian Bujduveanu a dat toate explicațiile: „Din estimarea Prefecturii, e vorba despre 400 – 500 de persoane”. Cum vor fi ajutate de Primăria Capitalei (VIDEO)
17:12 - Forumul de Bun și Bine 2025: Profi lansează inițiativa „ACASĂ” pentru revitalizarea satului românesc (FOTO, VIDEO)
17:09 - Concedieri masive la Bosch Cluj. Fabrica din Jucu intră într-un proces de restructurare
16:55 - Transport gratuit pentru vârstnici și familii cu venituri mici. Ce localități au adoptat măsura
16:38 - Explozie în Rahova | Ivan, întrebat despre ora în care s-a constatat că sigiliul la gaze e rupt: „Cu câteva minute înainte de producerea exploziei, operatorul Distrigaz fiind în teren la momentul deflagrației” (VIDEO)
16:35 - Un grup de români a semănat teroare în Spania. Cum reușeau să comită jafuri în mai puțin de trei minute
16:17 - Newsweek: Cât va costa curentul la iarnă pentru un apartament și o casă? Care furnizor are tariful mai mic?
15:58 - Implantologia dentară ghidată în clinicile DENT ESTET. Precizie digitală asigurată prin tehnologia IMPLANT STUDIO®
15:56 - Primarii de sector, alături de oamenii care au rămas fără case, după explozia din Rahova. Ce au transmis edilii
15:56 - Explozia din Rahova, înregistrată seismologic. Două stații din București au detectat deflagrația puternică