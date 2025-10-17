Protestul suveraniștilor, în Rahova. În zona unde a avut loc explozia devastatoare, au avut loc și incidente violente, vineri. Suveraniștii încearcă, în aceste momente, să se cațere pe această tragedie. Mai mulți susținători ai lui George Simion, Călin Georgescu, dar și ai Dianei s-au dus acolo și s-au certat cu jandarmii.

Aceștia au încercat să intre în perimetrul securizat. Un bărbat a fost săltat de jandarmi, din mulțime, și dus la secția de poliție

Protestul suveraniștilor în zona unde a avut loc explozia. Ce a spus Makaveli

Printre aceștia, la protestul suveraniștilor, au mers Makaveli și Răzvan Norocel Barangă.

“Ne-am săturat. Și vrem vinovați, nu demisii! Că dacă mor oameni, mor oameni și tu ne scrii pe foaie că îți dai demisia, nu ne ajută. La pușcărie! Că eu dacă încalc legea, și băiatul ăla suntem la pușcărie, să se ducă și ei. Asta vrem!”.

Putea fi oricine! Putea să explodeze la mine în bloc, la tine, la tine, la tine, la toată lumea, și la voi! Nu realizați!”, a spus Makaveli.

“Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună sau bănuiesc că e o minciună, din moment ce nimeni n-a fost… Presa a fost ținută în grajd, acolo. N-a fost lăsată în poziția în care se putea. De ce? Să nu vadă imagini cu mâini și cu picioare, să nu știți. Dar le avem noi. Da? O să le găsiți pe internet pe toate”, a adăugat Makaveli.

“Vrem să vedem arestări azi! Puteau să fie copiii voștri în școală aici.

Astăzi vrem să vedem că este cineva arestat. Au fost Distrigaz și Electrica, care nu și-au făcut treaba. Au lăsat oamenii în bloc aici i-au neglijat. Indiferența lor a omorât o grămadă de oameni”, a spus Răzvan Norocel Barangă.

“Astăzi e aici, mâine se poate întâmpla în altă parte”, a mai adăugat o femeie.

Ce a anunțat primarul interimar al Capitalei

Amintim că, vineri, a avut loc o explozie devastatoare la un bloc pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei.

Deflagrația, produsă la etajul 5, a spulberat pereții și ferestrele atât blocului unde s-a produs tragedia, cât și la blocurile vecine. Totul arată ca după un bombardament în zona respectivă.

Bujduveanu a anunțat că nicio persoană afectată nu va rămâne pe străzi. Toți vor fi cazați în hoteluri pe cheltuiala , pe parcursul acestui weekend.

“Toate forțele de ordine s-a mobilizat. În momentul acesta, avem un plan sigur pe care îl aplicăm din timp ce vorbim.

Etapa 1: Nicio persoană afectată nu va rămâne pe dinafară, nu va rămâne pe străzi. Vom caza pe toată lumea în hoteluri, la acest final de săptămână, pentru a nu fi probleme, pentru a avea condiții de trai, pentru a merge mai departe.

Începând de luni, vom pune la dispoziție locuințe proprii din fondul Municipului București și ale sectoarelor Municipului București, la standard ridicat, ca aceste familii să nu simtă că li s-a afectat viața și la nivel de calitate a locuirii.

Pe lângă aceste apartamente, PMB la ora 15 se întrunește în ședință extraordinară de Consiliu General pentru a asigura plata chiriei pe o perioadă nedeterminată pentru cei care nu au loc în apartamentele municipalității”, a informat edilul Capitalei.

Cum vor fi ajutați cei afectați de explozia devastatoare din Rahova

Primarul a preicizat că nimeni nu mai poate intra în locuințe pentru a-și lua bunurile. Cetățenii sunt sfătuiți să nu încerce acest lucru, din motive de siguranță.

“Vrem să asigurăm pe toți acești cetățeni, care au fost loviți de tragedie, că primăria este alături de ei și nu îi vom lăsa la o parte. Avem un fond de rezervă pentru a asigura ajutor financiar dacă au nevoie. Domnul ministru a spus că nu mai pot intra în locuințele proprii.

Din acest moment, în jurul blocurilor, sunt trei scări de bloc în formă de U, s-a asigurat un perimetru de către ISU București-Ilfov, de către Poliția Română, Poliția Locală a Municipului București și Poliția de Sector a Sectorului 5.

Nimeni nu mai poate intra în locuințe pentru a-și lua bunurile. Îi sfătuim pe această cale nici să nu o facă. O tragedie se poate întâmpla și peste noapte. Primăria o să stea la dispoziție în punctul de comandă, unic, creat de către ISU București-Ilfov, în proximitatea imobilului.

Avem reprezentanți ai Primăriei Municipiului București pentru a-i prelua. De asemenea, pentru a le face documente de identitate acolo unde nu au documentele la îndemână și au rămas în apartamente, pentru a putea să-i cazăm peste noapte.

Prioritățile vor fi familiile cu copii în creștere și persoanele vârstnice. Dar, până la această seară, nicio familie nu va rămâne pe străzi. Vor fi cu toții cazați în hoteluri în Municipul București, pe cheltuia la Primăriei Capitalei”, a mai spus primarul interimar.