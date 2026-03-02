B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Rația militară românească, desfăcută și testată de un tiktoker. Află ce conține meniul complet pentru 24 de ore: „Este foarte mare” (VIDEO)

Rația militară românească, desfăcută și testată de un tiktoker. Află ce conține meniul complet pentru 24 de ore: „Este foarte mare” (VIDEO)

Ana Beatrice
02 mart. 2026, 19:09
Rația militară românească, desfăcută și testată de un tiktoker. Află ce conține meniul complet pentru 24 de ore: „Este foarte mare” (VIDEO)
Sursă Foto: Captură Video/ TikTok - @rosu.dan89
Cuprins
  1. Ce conține, de fapt, o rație militară românească pentru o zi întreagă
  2. Cum arată micul-dejun din rația militară românească
  3. Cum i s-a părut tiktokerului gustul preparatelor din pachetul MRE
Un tiktoker și-a surprins urmăritorii după ce s-a filmat în timp ce desface un MRE. Este vorba despre rația de hrană pe care o primește un militar român pentru o zi întreagă. Curios să vadă exact ce conține pachetul, bărbatul a început cu rația destinată micului-dejun, prezentând fiecare produs în parte.
@rosu.dan89Baaa asta e chiar ce trebuie

♬ sunet original – Dan Roșu

A desfăcut ambalajele, a pregătit preparatele conform instrucțiunilor și le-a gustat pe rând, oferind reacții sincere și detalii despre gust, aspect și cantitate. Clipul arată concret ce mănâncă un militar în teren și cât de consistentă este, de fapt, o astfel de rație.

Ce conține, de fapt, o rație militară românească pentru o zi întreagă

Rațiile militare de tip MRE sunt concepute pentru a asigura hrana unui soldat timp de 24 de ore. Acestea includ trei meniuri distincte, pentru micul-dejun, prânz și cină, dar și un kit special pentru încălzirea preparatelor.

Un bărbat a povestit că a intrat în posesia unui astfel de pachet, însă nu știe dacă aceste rații pot fi cumpărate și de civili. În clipul publicat pe TikTok, acesta prezintă un pachet voluminos, sigilat într-o pungă rezistentă. Pe ambalaj apar stema României și inscripția „rație militară”, tipărită în mai multe limbi.

„Am revenit cu rația asta românească, frate. Deci eu am primit-o pe aceasta, nu știu dacă se și cumpără. Este foarte mare, nu știu dacă o să pot să o mănânc din prima pe toată. O desfacem acum pe loc”, a spus spus acesta.

Cum arată micul-dejun din rația militară românească

Curiozitatea l-a împins pe tiktoker să înceapă cu meniul de mic-dejun, iar ce a găsit în interior i-a atras imediat atenția.

„Am desfăcut micul-dejun și avem: friptură de vită cu sos de piper, biscuiți sărați din grâu integral, baton proteic cu ciocolată, cafea 3 în 1 și încă un kit de încălzire și unt de nuci. Eu nu am mâncat niciodată unt de nuci, sper că nu se referă la unt de arahide”, a mai explicat el.

Bărbatul, care a testat anterior și MRE-urile destinate militarilor americani, spune că varianta românească i se pare vizibil mai bogată și mai generoasă ca conținut.

„Avem și un kit cu linguriță, parcă e mult mai bogat și are mai multe chestii ca unul american. Ai și șervețele umede, șervețele uscate și o pungă să strângi gunoaiele, cred”, a mai adăugat acesta.

Cum i s-a părut tiktokerului gustul preparatelor din pachetul MRE

După ce a desfăcut toate produsele, bărbatul a trecut la degustare și a oferit verdictul pe loc. Biscuiții integrali, combinați cu untul de nuci, i s-au părut gustoși, iar cafeaua 3 în 1 a fost exact pe gustul lui. Și sucul inclus în pachet l-a surprins plăcut: „E fix cu toate fructele, ca sucul de la dozatoarele de la hotel”.

Când a ajuns la felul principal, a observat că pe ambalaj scria friptură de vită în sos de piper. În interior erau, însă, paste cu carne de vită și sos. Le-a încălzit și le-a gustat, pentru a vedea cum sunt. Concluzia lui a fost că sunt chiar bune și consistente, chiar dacă ar mai fi avut nevoie de puțină sare.

Totuși, tiktokerul a recunoscut că a fost surprins de alegerea acestui preparat pentru micul-dejun, considerând că s-ar potrivi mai bine pentru prânz.

Tags:
Citește și...
De ce e mai sigur să călătorești prin agenții de turism în context de conflict
Eveniment
De ce e mai sigur să călătorești prin agenții de turism în context de conflict
Luna Sângerie revine pe cer în martie 2026. Când și cum va putea fi urmărit fenomenul
Eveniment
Luna Sângerie revine pe cer în martie 2026. Când și cum va putea fi urmărit fenomenul
Universitatea din Oradea a lansat o platformă educațională de realitate virtuală pentru studenți și profesori
Eveniment
Universitatea din Oradea a lansat o platformă educațională de realitate virtuală pentru studenți și profesori
Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti îşi va prezenta marţi scrisorile de acreditare
Eveniment
Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti îşi va prezenta marţi scrisorile de acreditare
Schimbarea orei 2026. Când trece România la ora de vară și ce trebuie să știi
Eveniment
Schimbarea orei 2026. Când trece România la ora de vară și ce trebuie să știi
Ministerul Justiției a publicat nominalizările pentru șefia Parchetelor. Care sunt numele care pot ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan
Eveniment
Ministerul Justiției a publicat nominalizările pentru șefia Parchetelor. Care sunt numele care pot ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan
EXCLUSIV: Cât de adânc poate lovi Iranul în Europa? Este baza de la Deveselu o țintă? Ce spune fostul președinte Traian Băsescu (VIDEO)
Eveniment
EXCLUSIV: Cât de adânc poate lovi Iranul în Europa? Este baza de la Deveselu o țintă? Ce spune fostul președinte Traian Băsescu (VIDEO)
Exercițiu de alarmare în România. Departamentul pentru Situații de Urgență reia „Miercurea alarmelor”. Când vor suna alarmele în toată țara
Eveniment
Exercițiu de alarmare în România. Departamentul pentru Situații de Urgență reia „Miercurea alarmelor”. Când vor suna alarmele în toată țara
Au venit și explicațiile. Cum au ajuns, de fapt, cei 28 de elevi din Vrancea în Dubai, cu două profesoare (VIDEO)
Eveniment
Au venit și explicațiile. Cum au ajuns, de fapt, cei 28 de elevi din Vrancea în Dubai, cu două profesoare (VIDEO)
Români prinși în războiul din Orientul Mijlociu. Ce spune ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre readucerea în țară (VIDEO)
Eveniment
Români prinși în războiul din Orientul Mijlociu. Ce spune ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre readucerea în țară (VIDEO)
Ultima oră
21:13 - S-a aflat adevărul despre Jim Carrey, după imaginile care au inflamat internetul. A fost sau nu el pe scena Premiilor César?
21:01 - Donald Trump, anunț despre războiul din Orientul Mijlociu. Când se vor încheia operațiunile militare. Reacția Chinei în a treia zi de conflict
21:01 - De ce e mai sigur să călătorești prin agenții de turism în context de conflict
20:40 - Atenție, părinți! Greșeala care vă poate costa scump când mergeți cu copilul în mașină
20:32 - Luna Sângerie revine pe cer în martie 2026. Când și cum va putea fi urmărit fenomenul
20:25 - Război în Orientul Mijlociu. Qatarul a anunțat doborârea a două bombardiere iraniene. Armata SUA a crescut gradul de alertă la Deveselu
20:22 - Dan Negru a comentat evenimentele din Orientul Mijlociu: „Sunt peste 5.000 de ani de conflicte. Nu e nimic nou!”
20:11 - Apple a lansat iPhone 17e. Schimbarea surpriză care dublează stocarea fără să crească prețul de 599 de dolari (FOTO)
20:00 - Mașina de înlocuire după o coliziune – cum să revii rapid la rutina zilnică?
19:53 - Descoperire bizară la granița Germaniei în timpul unui control de rutină. Ce se ascundea în sandvișul unui român