Rațiile militare de tip MRE sunt concepute pentru a asigura hrana unui soldat timp de 24 de ore. Acestea includ trei meniuri distincte, pentru micul-dejun, prânz și cină, dar și un kit special pentru încălzirea preparatelor.

Un bărbat a povestit că a intrat în posesia unui astfel de pachet, însă nu știe dacă aceste rații pot fi cumpărate și de civili. În clipul publicat pe , acesta prezintă un pachet voluminos, sigilat într-o pungă rezistentă. Pe ambalaj apar stema României și inscripția „rație militară”, tipărită în mai multe limbi.

„Am revenit cu rația asta românească, frate. Deci eu am primit-o pe aceasta, nu știu dacă se și cumpără. Este foarte mare, nu știu dacă o să pot să o mănânc din prima pe toată. O desfacem acum pe loc”, a spus spus acesta.