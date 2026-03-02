Rațiile militare de tip MRE sunt concepute pentru a asigura hrana unui soldat timp de 24 de ore. Acestea includ trei meniuri distincte, pentru micul-dejun, prânz și cină, dar și un kit special pentru încălzirea preparatelor.
Un bărbat a povestit că a intrat în posesia unui astfel de pachet, însă nu știe dacă aceste rații pot fi cumpărate și de civili. În clipul publicat pe TikTok, acesta prezintă un pachet voluminos, sigilat într-o pungă rezistentă. Pe ambalaj apar stema României și inscripția „rație militară”, tipărită în mai multe limbi.
„Am revenit cu rația asta românească, frate. Deci eu am primit-o pe aceasta, nu știu dacă se și cumpără. Este foarte mare, nu știu dacă o să pot să o mănânc din prima pe toată. O desfacem acum pe loc”, a spus spus acesta.
Curiozitatea l-a împins pe tiktoker să înceapă cu meniul de mic-dejun, iar ce a găsit în interior i-a atras imediat atenția. „Am desfăcut micul-dejun și avem: friptură de vită cu sos de piper, biscuiți sărați din grâu integral, baton proteic cu ciocolată, cafea 3 în 1 și încă un kit de încălzire și unt de nuci. Eu nu am mâncat niciodată unt de nuci, sper că nu se referă la unt de arahide”, a mai explicat el. Bărbatul, care a testat anterior și MRE-urile destinate militarilor americani, spune că varianta românească i se pare vizibil mai bogată și mai generoasă ca conținut. „Avem și un kit cu linguriță, parcă e mult mai bogat și are mai multe chestii ca unul american. Ai și șervețele umede, șervețele uscate și o pungă să strângi gunoaiele, cred”, a mai adăugat acesta. După ce a desfăcut toate produsele, bărbatul a trecut la degustare și a oferit verdictul pe loc. Biscuiții integrali, combinați cu untul de nuci, i s-au părut gustoși, iar cafeaua 3 în 1 a fost exact pe gustul lui. Și sucul inclus în pachet l-a surprins plăcut: „E fix cu toate fructele, ca sucul de la dozatoarele de la hotel”. Când a ajuns la felul principal, a observat că pe ambalaj scria friptură de vită în sos de piper. În interior erau, însă, paste cu carne de vită și sos. Le-a încălzit și le-a gustat, pentru a vedea cum sunt. Concluzia lui a fost că sunt chiar bune și consistente, chiar dacă ar mai fi avut nevoie de puțină sare. Totuși, tiktokerul a recunoscut că a fost surprins de alegerea acestui preparat pentru micul-dejun, considerând că s-ar potrivi mai bine pentru prânz.
