Reacția unui turist canadian când a mâncat shaorma la București / Câte stele i-a dat (VIDEO)

iau cu asalt țara noastră, în special capitala București și, , rămân impresionați cel mai mult de mâncarea din România, fiind fascinați de bucătăria tradițională și nu numai. Este și cazul lui Steve, un canadian care din 2019 călătorește în toată lumea însoțit de iubita sa, Ivana, notează .

Cei doi au ajuns recent în România și, la sugestia unor prieteni, nu au putut pleca de la București până nu au încercat să deguste shaorma, despre care au rămas plăcut surprinși.

Reacția unui canadian când a mâncat shaorma la București

„N-ai fost în București dacă n-ai mâncat șhaorma. În acest vlog am mers să mâncăm cea mai populară șhaorma din București. Șhaorma are o adevărată cultură aici. Poți să o găsești aproape la fiecare colț. Are România cea mai bună șhaorma din lume? Este mai bună decât cea din Turcia?”, se arată în descrierea videoclipului postat pe YouTube de turistul canadian.

Momentul în care acesta gustă pentru prima dată din uriașa shaorma este epic: „E atât de grea ca o cărămidă. Arată atât de bine. E atât de bună! Ingrediente de calitate, nu are prea mult sos. Îi dau 6 stele din 5. E atât de mare, îți ajunge o zi întreagă”, a afirmat acest uimit de cât de bună poate să fie shoarma din România.

În cadrul aceluiași vlog, Steve a concluzionat că mâncarea din România este foarte bună, însă este și destul de grea, cu multă carne, pâine, cartofi și alimente prăjite.