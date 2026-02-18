Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a avut o reacție extrem de dură după ce judecătorii Curții Constituționale (CCR) reforma Guvernului privind pensiile magistraților.

Ene a susținut că legea „încalcă toate garanțiile și principiile constituționale și internaționale” și că acum „democrația a murit”, statul român a mai făcut un pas spre dispariție și am intrat în „era post-constituțională”. Totuși, el s-a arătat convins că sistemul de justiție va identifica mijloacele „pentru a atenua efectele acestei legi”.

Ene (CSM), după verdictul CCR: Bun-venit în era post-constituțională

„DEMOCRAȚIA A MURIT! TRĂIASCĂ GUVERNUL!

Einstein a învins: totul este relativ. Chiar și Constituția.

Decizia de azi nu e doar despre pensiile magistraților. Este un prim pas dintr-o călătorie de o mie de mile, pentru că statul de drept nu dispare brusc. Se subțiază puțin câte puțin. Și întotdeauna începe cu Justiția, ca orice hoț care mai întâi neutralizează câinele de pază.

Pentru sistemul judiciar, acesta este un semnal că trebuie să se replieze rapid, într-un peisaj în care reperele devin… flexibile.

Sunt convins că sistemul de justiție, unit, va identifica resorturile necesare pentru a atenua efectele acestei legi.

Iar Guvernul merită, totuși, o mențiune specială: nu e puțin lucru să împingi până la capăt o lege care încalcă toate garanțiile și principiile constituționale și internaționale. Felicitări!

Dacă asta a fost posibil, așteptăm cu interes următoarele măsuri.

În acord cu vorbele lui Martin Niemöller, vom vedea atunci cine și cât va mai putea sau va mai fi dispus să se opună derapajelor.

Bun-venit în era post-constituțională!”, a scris judecătorul Alin Ene, pe Facebook.

Reacție din Guvern: O victorie pentru România!

a venit de la ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Dragoș Pîslaru s-a arătat încrezător că vom primi cele 231 de milioane de euro din PNRR aferente acestei reforme și a precizat că „e un moment de cotitură pe partea de echitate și sustenabilitate a sistemului de pensii; e un lucru foarte important și o victorie pentru România”.

Judecătorii Curții Constituționale au decis, miercuri, că reforma pensiilor magistraților e constituțională. Decizia a fost luată după 5 amânări, cu un scor surprinzător: 6-3. Ar fi înclinat balanța Mihai Busuioc, unul dintre judecătorii propuși de PSD.

Și președintele Nicușor Dan a răsuflat ușurat după decizia CCR, dar a transmis și pentru magistrați: „Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”.