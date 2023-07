Recomandările autorităților pe timp de caniculă / Arafat: Știu că mulți au fost sfătuiți de diverse personaje să dezactiveze sistemul Ro-Alert. Recomandarea e să-l reactiveze, că apar situații brusc și noi dăm mesaje (VIDEO)

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a insistat, dar și a altor fenomene meteo extreme din ultima perioadă, ca oamenii să-și reactiveze sistemul Ro-Alert în cazul în care și l-au dezactivat și să respecte indicațiile autorităților. Arafat a punctat că apar brusc tot felul de evenimente și alerta e foarte utilă deoarece te pune în gardă rapid și poți să te protejezi. De asemenea, șeful DSU a repetat recomandările ce trebuie respectate în aceste perioade de temperaturi extrem de ridicate.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Gabriela Mihai.

Arafat, despre reacția autorităților în contextul valului de căldură

Întrebat care este situația apelurilor la numărul de urgență după această primă zi de , Arafat a răspuns: „Raportul final o să-l primim dimineață, dar în unele zone da, e o creștere a numărului de apeluri în privința unor situații ce pot fi corelate caniculei. Noi am dat la toate prefecturile, la finalul săptămânii trecute, să țină ședințe de comitete pentru situații de urgență și în aceste comitete au stabilit măsurile necesare pentru protecția populației. Noi am cerut inclusiv găsirea de locații unde populația să intre să e răcorească, unde e aer condiționat, am cerut monitorizarea persoanelor singure sau vulnerabile, să discute cu autoritățile locale, inclusiv din zonele rurale. Noi am cerut aceste lucruri”.

Recomandările autorităților pe timpul caniculei

Întrebat ce recomandări are pentru populație în această perioadă de căldură extremă, șeful DSU a explicat: „Să evite să se expună, dacă e să iasă evitând orele 11.00 – 18.00, să poarte haine deschise, să bea apă cel puțin cei 2 litri pe care-i recomandăm de regulă, să asculte recomandările autorităților, cei care au dezactivat Ro-Alert să-l reactiveze pentru că apar situații brusc și noi dăm mesaje”

„Dăm și pe aplicația DSU, care trebuie descărcată pe Google Play și Apple Store. Dăm și pe Ro-Alert dacă e ceva grav și apare imediat. Știu că mulți au fost sfătuiți de diverse personaje să dezactiveze acest sistem, recomandarea noastră e să-l țină activ. Apar furtuni cum a fost acum în Bihor, unde a fost cod roșu și în scurt timp peste 100 des olicitări au venit la pompieri pentru elemente căzute de pe construcții, a bori căzuți etc. Din fericire, nu avem victime la acest moment. Sunt recomandările noastre de fiecare dată și fiecare să se uite la vecinii bătrâni care stau singuri, persoane vulnerabile pe care le cunosc, să le verifice că au apă și sunt în siguranță”, a mai declarat Raed Arafat, pentru B1 TV.