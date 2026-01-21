Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că perioada reducerilor este exploatată de infractori digitali, care lansează campanii de fraudă tot mai sofisticate. Mesajele capcană circulă intens prin SMS, mizând pe urgenţă şi pe identitatea unor branduri cunoscute pentru a păcăli destinatarii.

Cum sunt folosite reducerile pentru a atrage victimele

Potrivit , dorința consumatorilor de a profita de oferte avantajoase este transformată într-un pretext pentru atacuri de tip phishing. În ultimele săptămâni, numărul tentativelor de fraudă a crescut vizibil, mai ales prin mesaje care conţin linkuri aparent legitime. Acestea sunt trimise direct pe telefon şi încearcă să creeze impresia unei situaţii urgente, care necesită reacţie imediată.

Una dintre metodele semnalate de autorități implică folosirea imaginii Fan Courier pentru a câștiga rapid încrederea utilizatorilor. DNSC explică faptul că mesajele sunt construite astfel încât să pară autentice şi să determine accesarea unui link malițios. „Una dintre tentative folosește imaginea Fan Courier, prin mesaje false de tip: «Aveți un colet la numărul dvs. Alegeţi un locker Fanbox». În realitate, este o capcană construită pentru a te determina să accesezi un site fals”, a precizat DNSC.

De ce sunt periculoase campaniile de phishing prin SMS

Autoritatea subliniază că aceste atacuri nu sunt întâmplătoare, ci fac parte din campanii bine coordonate, derulate în perioade cu trafic comercial intens.

„În această perioadă, campaniile de phishing prin SMS se intensifică, folosind identitatea unor branduri cunoscute pentru a păcăli utilizatorii. Una dintre tentative foloseşte imaginea Fan Courier, prin mesaje false de tip: «Aveţi un colet la numărul dvs. Alegeţi un locker FANBOX». În realitate, este o capcană construită pentru a te determina să accesezi un site fals, care imită o platformă de curierat, şi să introduci date personale sau bancare”, a transmis autoritatea.

Ce recomandări face DNSC pentru evitarea fraudelor

Pentru a reduce riscul de a deveni victime, specialiştii DNSC recomandă prudenţă sporită în gestionarea mesajelor primite.

„Verifică atent mesajul – creează urgenţă („confirmă acum”, „coletul expiră”),

Nu introduce niciodată datele cardului pe site-uri suspecte,

Activează notificările bancare şi limite pentru plăţi online”.

De asemenea, instituția avertizează că linkurile primite prin SMS de la surse necunoscute nu ar trebui accesate sub nicio formă, relatează Antena3.

DNSC precizează că orice suspiciune legată de astfel de mesaje poate fi semnalată autorităților competente. Tentativele de fraudă pot fi reclamate telefonic la numărul 1911 sau , prin intermediul platformei pnrisc.dnsc.ro, dedicată incidentelor de securitate cibernetică.